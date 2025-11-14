जन सुराज पार्टी के लिए बुरी खबर है. तरारी विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे चंद्रशेखर सिंह की शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को हार्ट अटैक से मौत हो गई. यह घटना ऐसे वक्त में हुई है जब शुक्रवार को ही चुनाव का परिणाम घोषित हुआ है. पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था.

तरारी सीट से उन्हें 2271 वोट मिले हैं. इस सीट से बीजेपी के विशाल प्रशांत की जीत हुई है. चंद्रशेखर सिंह की मौत के बाद परिजन शोक में डूबे हैं. 31 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें पहला हार्ट अटैक आया था. इसके बाद पटना में भर्ती कराया गया था. आज (शुक्रवार) शाम करीब चार बजे दूसरा हार्ट अटैक आया जिसके बाद उनकी जान चली गई.

सेवानिवृत्त प्रधान शिक्षक थे चंद्रशेखर सिंह

चंद्रशेखर सिंह सेवानिवृत्त प्रधान शिक्षक थे. वे मूल रूप से कुरमुरी गांव के रहने वाले थे. राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी. हालांकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत थी. जन सुराज पार्टी के बनने के बाद वे प्रशांत किशोर से प्रभावित हुए और फिर पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका भी दे दिया था.

यह खबर सामने आने के बाद अब गांव में शोक की लहर है. स्थानीय लोग इसे क्षेत्र की एक बड़ी क्षति बता रहे हैं. समाचार लिखे जाने तक उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव कुरमुरी नहीं पहुंचा था. पटना से लेकर परिजन आरा के लिए निकल चुके थे.

तरारी सीट पर 29 राउंड में हुई गिनती

चंद्रशेखर सिंह के परिजनों की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. जिस सीट से चंद्रशेखर सिंह जन सुराज के उम्मीदवार थे वहां 29 राउंड में मतगणना पूरी हुई है. 96887 वोटों के साथ पहले नंबर पर बीजेपी के विशाल प्रशांत रहे. दूसरे नंबर पर सीपीआईएमएल के मदन सिंह रहे. मदन सिंह को 85423 वोट मिले हैं.

यह भी पढ़ें- Mahua Seat Result 2025: महुआ सीट का रिजल्ट जारी, कितने वोटों से हारे तेज प्रताप यादव?