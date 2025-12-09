बिहार की बेटी को अमेरिका की कंपनी ने दिया 70 लाख का पैकेज, इस पद पर काम करेंगी तुषा तान्या

बिहार के सहरसा की रहने वाली तुषा तान्या को 70 लाख के पैकेज की नौकरी मिली है. अमेरिका की कंपनी एमीटेक (AMETEK) इंसट्रूमैंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी लगी है. तुषा को "टेक्निकल लीड- मिक्स्ड सिग्नल डिजाइन" का ऑफर लेटर उन्हें मिला है. तुषा तान्या की इस उपलब्धि से अब परिवार में खुशी का माहौल है. गांव के लोगों में भी हर्ष है. लगातार बधाई दी जा रही है.

सबसे छोटी बेटी हैं तुषा तान्या

इतना ही नहीं उन्हें ज्वाइनिंग बोनस के रूप में भी अतिरिक्त 10 लाख रुपये दिए जाएंगे. तुषा सहरसा के महिषी गांव की रहने वाली हैं. बताया जाता है कि वह एमीटेक के इतिहास में पहली महिला तकनीकी प्रमुख होंगी. तुषा तान्या राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा के पूर्व प्राचार्य प्रो. डॉ. अमरनाथ चौधरी एवं मधु चौधरी की दो पुत्रियों में सबसे छोटी हैं.

तुषा तान्या ने कहां से क्या कुछ की पढ़ाई?

परिवार के लोगों ने बताया कि तुषा तान्या बचपन से ही मेधावी छात्रा रही हैं. उन्होंने बीआईटी मेसरा से बीटेक की पढ़ाई पूरी की. गेट (GETE) में अच्छा स्कोर लाकर एनआईटी दुर्गापुर में मास्टर कोर्स में नामांकन लिया और वहां से एम टेक में गोल्ड मेडल प्राप्त कर परिवार का नाम रोशन किया. अभी वह आईआईटी दिल्ली से डॉक्ट्रेट कर रही हैं. उनके पीएचडी का विषय "चीप डिजाइन फॉर कैमरा इन डिफेंस" है.

15 जनवरी को कंपनी ज्वाइन करेंगी तुषा

बता दें कि एमीटेक में मिक्सड सिग्नल डिजाइन की 'तकनीकी प्रमुख' वस्तुत: एक वरिष्ठ इंजीनियरिंग पद है, जो एकीकृत सर्किट (आईसी) बनाने पर केंद्रित है. यह एनालॉग और डिजिटल दोनों कार्यों को मिश्रित करता है. पिता से मिली जानकारी के अनुसार, दो दिसंबर (2025) को ऑफर लेटर मिला है. 15 जनवरी (2026) तक तुषा तान्या ज्वाइन करेंगी. उधर तुषा तान्या ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता, बड़ी बहन श्रुति सौम्या, बहनोई इंजीनियर हेमंत कुमार झा आदि को दिया. तुषा के माता-पिता इन दिनों सहरसा में रहते हैं.

