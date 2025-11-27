एक्सप्लोरर
RJD से अलग होगी कांग्रेस? आलाकमान के साथ बैठक के बाद अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ की तस्वीर
Bihar Politics: बिहार चुनाव के बाद दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई. इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी भी शामिल हुए.
बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की बैठक हुई. इस बैठक के बाद पार्टी के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि कहां कमी रही इसका फीडबैक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी को दिया गया है. आरजेडी से अलग होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अलग होना है या नहीं, इसका फैसला आलाकमान करेगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीट वाइज सभी की बातों को लीडरशिप ने सुनी. जहां कमी रही वहां पर सुधारात्मक कदम उठाने की बात हुई.
(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)
