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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार‘ज्ञानेश कुमार को जाना होगा’, SIR पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान

‘ज्ञानेश कुमार को जाना होगा’, SIR पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान

SIR विवाद पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए. उन्होंने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार को जाना होगा और पूरे मामले की जवाबदेही तय होनी चाहिए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 29 Sep 2026 10:41 AM (IST)
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SIR को लेकर चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है और SIR वाले राज्यों में कथित गड़बड़ियों के मामले सामने आ रहे हैं.

अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि एक तरफ चुनाव आयोग नागरिकता तय करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि उनके अनुसार यह आयोग के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है. उन्होंने कहा कि दिल्ली, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे चुनावी राज्यों में SIR के दौरान भारी गड़बड़ियां हुई हैं.

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‘ज्ञानेश कुमार को जाना होगा’

कांग्रेस सांसद ने राहुल गांधी के उस बयान का भी समर्थन किया, जिसमें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पद से हटने की बात कही थी. राहुल गांधी ने 28 सितंबर को कहा था कि ज्ञानेश कुमार जाएंगे, लेकिन SIR के पीछे जिस सिस्टम की भूमिका है, उसे भी जवाब देना होगा. अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और अब चुनाव आयोग या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जवाब देना होगा.

‘दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए’

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हो या कोई अन्य अधिकारी, सभी जनता के प्रति जवाबदेह हैं. उनके मुताबिक, SIR और उससे जुड़े सवालों पर स्थिति साफ होनी चाहिए और ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ होना चाहिए. 

SIR को लेकर विपक्ष के आरोप

SIR के दौरान मतदाता सूची में नामों के हटने और सत्यापन प्रक्रिया को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है. कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया है और CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है. दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को नियमों के तहत बताया है और हालिया विवादों के बीच मतदाता सूची से जुड़े सॉफ्टवेयर की समीक्षा भी शुरू की है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 29 Sep 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
Congress Patna News BIHAR NEWS
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