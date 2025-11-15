बिहार चुनाव: महागठबंधन पर भड़के AIMIM के वारिस पठान, बोले- 'हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि...'

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने जहां कई दलों को चौंकाया, वहीं AIMIM के लिए यह बड़ी खुशखबरी लेकर आए. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह जीत जनता के भरोसे और पार्टी की मेहनत की नतीजा है. उन्होंने पूरे उत्साह के साथ सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह जीत विकास और हक की लड़ाई की जीत है.

सीमांचल की जनता का किया शुक्रिया

वारिस पठान ने जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, “हमारे लिए तो बहुत खुशखबरी है. यह मैं तो सबसे पहले शुक्र करूंगा अल्लाह सुभान अल्लाह ताला का जिसने हमारी इज्जत रख ली. हमको वहां पर कामयाबी मिली. मैं शुक्रिया अदा करूंगा बिहार की सीमांचल की जनता का जिसने हमको दुआओं से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा और भरपूर वोटों से नवाजा. जिसकी बदौलत हम लोग अब तक 5 सीट के ऊपर जीत हासिल हुई. यह डेवलपमेंट की जीत है, हिस्सेदारी की जीत है, हक की लड़ाई की जीत है, करप्शन खत्म करने की जीत है.”

उन्होंने कहा कि AIMIM हमेशा क्षेत्र के लोगों के मुद्दों पर काम करती रही है और जनता ने इसी भरोसे पर उन्हें यह मजबूत समर्थन दिया है.

महागठबंधन पर साधा निशाना

वारिस पठान ने महागठबंधन को भी घेरा और कहा कि AIMIM शुरू से कहती आ रही थी कि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े ताकि बीजेपी को रोका जा सके.

उन्होंने कहा, “हम तो पहले दिन से बोल रहे थे न, हम आए विकास करने के लिए. हमने महागठबंधन से कहा था कि आइए, हमें साथ में लीजिए ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन न हो और हम मिलकर बीजेपी को हराएं. मगर यह नहीं आए साथ में. तो हम लड़े और कामयाबी हासिल की. अब देखो पूरा सूपड़ा साफ हो गया. घमंड और एरोगैंस इतना ज्यादा था कि हमारी बात नहीं मानी.”

वारिस पठान ने साफ कहा कि AIMIM अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ी और जनता ने उनके उम्मीदवारों पर भरोसा दिखाया.

अपने बयान में उन्होंने विजेताओं और पराजितों दोनों को संदेश दिया. उन्होंने कहा, “मैं मुबारकबादी दूंगा तमाम वो लोग जो जीते हैं. और जो हार गए उनके लिए कहूंगा कि जिंदगी की यही रीत है. हार के बाद ही जीत है. हौसला, हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए. जनता का जो जनादेश है, वह सबको मानना पड़ेगा. हम भी मानेंगे.”

उन्होंने कहा कि AIMIM विपक्ष में रहकर भी जनता की आवाज उठाती रही है और आगे भी यह भूमिका मजबूती से निभाई जाएगी.

'कांधे से कांधा मिलाकर काम करेंगे'

वारिस पठान ने कहा कि AIMIM का मकसद हमेशा से सीमांचल और बिहार का विकास रहा है. उन्होंने कहा, “अब जो भी सरकार बनाए या विपक्ष में रहे, हम बिहार के विकास के लिए कांधे से कांधा मिलाकर काम करना चाहते हैं. जिस विश्वास के साथ लोगों ने हमको वोट दिया है, हमें यकीन है कि हमारे जीते हुए एमएलए न्याय, इंसाफ और डेवलपमेंट के लिए पूरी बहादुरी से काम करेंगे.”