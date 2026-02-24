हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार'गाय, टोपी, टीका, पाकिस्तान… ऐसे शब्दों को हटा दें तो BJP मर जाएगी', किसने कह दी ये बड़ी बात?

Bihar Politics: एआईएमआईएम के विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने यह बयान दिया है. मंगलवार को वे विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे. 

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 24 Feb 2026 03:59 PM (IST)
Preferred Sources

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता ने बीजेपी पर हमला किया है. पार्टी के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने मंगलवार (24 फरवरी, 2026) कहा कि गाय, टोपी, टीका, हिंदुस्तान-पाकिस्तान और कब्रिस्तान जैसे शब्दों को अगर बीजेपी के शब्दकोश से हटा दीजिए तो बिना पानी के जिस तरह मछली तड़पकर मर जाएगी उसी तरह बीजेपी मर जाएगी. वे विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे. 

अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर क्या कहा?

दूसरी ओर अख्तरुल ईमान ने केंद्रीय गृह मंत्री के बिहार दौरे को लेकर कहा, "मैं कह रहा हूं कि गृह मंत्री हैं… गृह मंत्री को आना चाहिए. आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करनी चाहिए. हम लोग बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर पर हैं. आप आइए, लेकिन कोई राजनीतिक खेल मत खेलिए. सीमांचल के लोगों की दुर्दशा, पलायन, की समीक्षा होनी चाहिए. 2014 से आपकी से आपकी सरकार है… अगर घुसपैठ हो रही है तो क्या चूड़ियां पहने हुए हैं? बीएसएफ, एसएसबी किसके कंट्रोल में है? आंतरिक सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है?

बता दें कि अमित शाह तीन दिवसीय दौरे पर कल (25 फरवरी) बिहार आ रहे हैं. वे सीमांचल क्षेत्र में रहेंगे. इसी को लेकर अख्तरुल ईमान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

'अबकी बार ये लोग मेरा समर्थन करें…'

इस सवाल पर कि आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि आप लोग समर्थन दें. हिना शहाब को राज्यसभा भेजा जाए. इस पर अख्तरुल ईमान ने कहा कि भाई वीरेंद्र क्या पार्टी के प्रवक्ता हैं? उन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया. राज्यसभा की सीट को लेकर अख्तरुल ईमान ने कहा कि अबकी बार ये लोग मेरा समर्थन करें. हम आगे उनका समर्थन करेंगे. 

उन्होंने आगे कहा, "मैंने शुरू में ही कहा कि हम लोग कमजोर पार्टी हैं. राज्यसभा में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है. आप कहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है तो गुस्से में तो सांप्रदायिक शक्तियों को नहीं हरा सकते हैं."

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 24 Feb 2026 03:52 PM (IST)
Akhtarul Iman BJP AIMIM BIHAR NEWS
