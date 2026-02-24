हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार: राज्यसभा चुनाव में BJP को भी AIMIM की जरूरत! किस ओर जाएगी ओवैसी की पार्टी?

बिहार: राज्यसभा चुनाव में BJP को भी AIMIM की जरूरत! किस ओर जाएगी ओवैसी की पार्टी?

Rajya Sabha Elections 2026: नीतीश कुमार की पार्टी के लिए पांच में से राज्यसभा की दो सीटें फिक्स हैं. बीजेपी के लिए भी सीटें तय हैं. पांचवीं सीट पर बीजेपी अपने किसी सहयोगी दल से लिए दावा ठोक सकती है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 24 Feb 2026 01:24 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों के लिए चुनाव होना है. प्रत्येक उम्मीदवार को जीतने के लिए 41 वोटों की आवश्यकता है. 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 विधायकों की संख्या को देखते हुए, एनडीए के लिए जहां चार सीटों पर जीत आसान होगी तो वहीं पांचवीं सीट के लिए उसे केवल तीन अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी. 

नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लिए पांच में से राज्यसभा की दो सीटें फिक्स हैं. बीजेपी के लिए भी सीटें तय हैं. पांचवीं सीट पर बीजेपी अपने किसी सहयोगी दल से लिए दावा ठोक सकती है. ऐसे में बीजेपी जैसी पार्टी को एआईएमआईएम पर निर्भर रहना होगा. ऐसे में सवाल है कि क्या ओवैसी की पार्टी इसके लिए तैयार होगी?

पांचवीं सीट पर ही फंस रहा पेच

दूसरी ओर आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं. राज्यसभा में कम से कम एक प्रतिनिधि भेजने के लिए उसे छह विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी. यहीं पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के पांच विधायक और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के इकलौते विधायक एनडीए और आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन दोनों के लिए पांचवीं सीट की चाबी साबित हो सकते हैं.

बिहार विधानसभा में महागठबंधन की कुल सीटों में से आरजेडी के पास 25 सदस्य, कांग्रेस के पास छह, सीपीआई (एमएल) (एल) के पास दो और सीपीएम और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (आईआईपी) के पास एक-एक सदस्य हैं.

क्या है एआईएमआईएम की मांग?

राज्यसभा के चुनाव पर बिहार एआईएमआईएम अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का कहना है, "महागठबंधन के लोग अगर समझदारी से काम लें तो वे (एक राज्यसभा सीट) जीत सकते हैं. हमने कह दिया है कि इस बार एआईएमआईएम को मौका दें क्योंकि उच्च सदन में हमारा कोई प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं है. आपकी जो विचारधारा है, वो विचारधारा हमारी भी है… मैं समर्थन मांग रहा हूं."

आरजेडी विधायक ने कहा- हिना शहाब को मिले मौका

एआईएमआईएम को लुभाने के लिए आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि उनकी अपनी इच्छा है कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राजद से मौका दिया जाए. भाई वीरेंद्र की इस सोच के पीछे तर्क यह है कि मुस्लिम उम्मीदवार देने से एआईएमआईएम को आपत्ति नहीं होगी और विधायक साथ देंगे. 

उधर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब से जब पत्रकारों ने बातचीत की और उनसे यह सवाल पूछा कि क्या आप चाहती हैं कि राज्यसभा आपको भेजा जाए? इस पर उन्होंने कहा है कि यह कोई मसला नहीं है. हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि हम लोग पार्टी के साथ हैं और पार्टी को और मजबूत करने के लिए आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 24 Feb 2026 01:15 PM (IST)
Asaduddin Owaisi Rajya Sabha Elections AIMIM Rajya Sabha Poll BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026
