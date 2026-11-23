एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने विवादित बयान दिया है. उनके संबोधन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें अख्तरूल ईमान शादी के बाद होने वाले भोज, दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म, वलीमा में उपहार लेने की परंपरा और विवाह में होने वाले फिजूलखर्ची पर तीखी टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं.

एक जलसे को संबोधित करते हुए अख्तरुल ईमान ने दुल्हन को सजाकर लोगों के सामने बैठाने की परंपरा पर कड़ी नाराजगी जताई. उनकी मानें तो जिस तरह मुस्लिम समाज में शादी के बाद बहुओं को सजाकर नुमाइश के लिए बैठाया जाता है, वैसा तो तवायफ भी नहीं करतीं.

इस तरह की टिप्पणी के बाद मीडिया की ओर से उनसे सवाल किया गया तो अख्तरूल ईमान ने कहा, "... हमारे यहां कुछ मान्यताएं हैं, सनातन धर्म की कुछ मान्यताएं हैं, ईसाई धर्म की कुछ मान्यताएं हैं. हम उनके धर्म पर कोई बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे धर्म का जो ज्ञान हमको है, हम उस पर बात करते हैं..."

किशनगंज, बिहार: AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल ईमान ने मुस्लिम समाज में महिलाओं की पर्दे की रस्म पर कहा, "... हमारे यहाँ कुछ मान्यताएँ हैं, सनातन धर्म की कुछ मान्यताएँ हैं, ईसाई धर्म की कुछ मान्यताएँ हैं। हम उनके धर्म पर कोई बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे धर्म का जो ज्ञान हमको है, हम उस पर बात करते हैं... जिस तरह हमारे आलिम के सिर पर टोपी है, उससे भी ज्यादा अनिवार्य है कि हमारी बेटियाँ पर्दे में रहें। हमारे यहाँ पर्दा लाजिम है, फर्ज है। और पर्दा जवान बेटियों के लिए और ज्यादा जरूरी है। जिस तरह आप कीमती माल को आप संदूक में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, ठीक उसी तरह से, क्योंकि समाज में जो बुराइयाँ फैलती हैं, वे इसी तरह फैलती हैं कि अगर बिना कैद और बंदिश के औरतें मिलती-जुलती रहें, तो इस्लाम ने कुछ मान्यताएँ हम लोगों को बताई हैं। उन्हीं मान्यताओं के आधार पर, जो कुछ हमने अपने धार्मिक विद्वानों और आलिमों से सीखा है, हमने वही बात कही है..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 23, 2026

'हमारे यहां पर्दा लाजिम है, फर्ज है…'

उन्होंने कहा, "जिस तरह हमारे आलिम के सिर पर टोपी है, उससे भी ज्यादा अनिवार्य है कि हमारी बेटियां पर्दे में रहें. हमारे यहां पर्दा लाजिम है, फर्ज है… और पर्दा जवान बेटियों के लिए और ज्यादा जरूरी है. जिस तरह आप कीमती माल को आप संदूक में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, ठीक उसी तरह से, क्योंकि समाज में जो बुराइयाँ फैलती हैं, वे इसी तरह फैलती हैं कि अगर बिना कैद और बंदिश के औरतें मिलती-जुलती रहें, तो इस्लाम ने कुछ मान्यताएं हम लोगों को बताई हैं. उन्हीं मान्यताओं के आधार पर, जो कुछ हमने अपने धार्मिक विद्वानों और आलिमों से सीखा है, हमने वही बात कही है..."

यह भी पढ़ें- गोपालगंज में GF की हत्या, कपड़ा सिलवाने निकली थी, प्रेमी ने कपार में ठोका

इस पूरे मामले में बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा, "जिस प्रकार के बयान मुस्लिम महिलाओं को लेकर एआईएमआईएम के विधायक ने दिए हैं, उसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं. भारत जैसे संवैधानिक देश में इस प्रकार के बयान बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हैं."

पटना, बिहार: भाजपा मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने AIMIM प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान के मुस्लिम समाज की शादियों में दुल्हनों की 'मुंह-दिखाई' और पर्दे की रस्म पर दिए बयान पर कहा, "जिस प्रकार के बयान मुस्लिम महिलाओं को लेकर AIMIM के विधायक ने दिए हैं, उसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं। भारत जैसे संवैधानिक देश में इस प्रकार के बयान बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हैं।इस देश में सदियों से कुछ अनपढ़ और जाहिल मौलानाओं के द्वारा लगातार इस बात की कोशिश की गई कि मुस्लिम महिलाओं को जंजीरों में कैद कर दिया जाए, मुस्लिम महिलाओं को घर की चारदीवारी में कैद कर दिया जाए और मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन भारत का संविधान मुस्लिम महिलाओं को यह शक्ति देता है कि वे आज डॉक्टर भी बन रही हैं, पायलट भी बन रही हैं और बॉक्सर भी बन रही हैं..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 23, 2026

'मुस्लिम महिलाएं डॉक्टर बन रहीं, पायलट बन रही'

उन्होंने आगे कहा, "इस देश में सदियों से कुछ अनपढ़ और जाहिल मौलानाओं के द्वारा लगातार इस बात की कोशिश की गई कि मुस्लिम महिलाओं को जंजीरों में कैद कर दिया जाए, मुस्लिम महिलाओं को घर की चारदीवारी में कैद कर दिया जाए और मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन भारत का संविधान मुस्लिम महिलाओं को यह शक्ति देता है कि वे आज डॉक्टर भी बन रही हैं, पायलट भी बन रही हैं और बॉक्सर भी बन रही हैं..."

यह भी पढ़ें- आनंद मोहन का बड़ा बयान, 'नीतीश संवाद नहीं, नीतीश सरकार की जरूरत'