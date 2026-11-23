गोपालगंज के जादोपुर थाना क्षेत्र के जागिरी टोला गांव में सोमवार (23 नवंबर, 2026) की सुबह एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप दूसरे गांव के रहने वाले युवक प्रेमी राजा साह पर लगा है. वह लड़की का प्रेमी बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि युवती की शादी तय होने से वह नाराज था.

हालांकि, हत्या के पीछे की वास्तविक वजह का पता पुलिस जांच के बाद ही चल सकेगा. मृतका की पहचान गांव के निवासी दूधनाथ सिंह की 21 वर्षीय पुत्री रामी कुमारी के रूप में हुई है. रामी की शादी अगले साल मार्च में तय हुई थी. सोमवार की सुबह वह कपड़ा सिलवाने के लिए निकली थी. इसी दौरान दूसरे गांव के रहने वाले महात्मा साह के पुत्र राजा साह वहां पहुंचा और उसने रामी के कपार (कनपटी) में सटाकर गोली मार दी.

गोली लगते ही युवती जमीन पर गिर पड़ी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े. देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया.

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सदर अस्पताल में कराया गया पोस्टमार्टम

घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ चंदन कुमार और जादोपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया. इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. आरोपित राजा साह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. पुलिस हत्या के कारणों और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.

परिवार शोक में डूबा… पसरा मातम

इस घटना के बाद लड़की के घर में शोक का माहौल है. बेटी की हत्या की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई. जिस घर में करीब चार महीने बाद शादी की शहनाई बजने वाली थी वहां पलभर में मातम पसर गया. इस घटना पर पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है.

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