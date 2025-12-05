इंडिगो एयरलाइंस की विमान सेवा प्रभावित होने के चलते पटना एयरपोर्ट पर भी लोगों को समस्या हो रही है. आज (शुक्रवार) पटना एयरपोर्ट से अलग-अलग शहरों के लिए 8 फ्लाइट्स रद्द हैं. इनमें 6 इंडिगो के साथ-साथ दो स्पाइसजेट की फ्लाइट है. अगर आप पटना एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट लेने वाले हैं तो निकलने से पहले स्टेटस जरूर चेक कर लें. शुक्रवार को कई ऐसे यात्री पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे जिन्हें परेशानियों का सामना करते देखा गया.

यात्रियों को नहीं मिल रही है सटीक जानकारी

फ्लाइट रद्द होने के चलते पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों में काफी रोष दिखा. इंडिगो के काउंटर पर यात्री का जमावड़ा देखने को मिला. यात्रियों ने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि कोई भी सटीक जानकारी नहीं दी जा रही है. कभी फ्लाइट को लेट बताया जा रहा है तो कुछ देर बाद कहा जाता है कि वह फ्लाइट रद्द हो गई.

यात्री बोले- नहीं की गई वैकल्पिक व्यवस्था

यात्रियों ने बताया कि एक तरफ फ्लाइट रद्द है तो दूसरी ओर कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है. यात्रियों का कहना है कि अगर फ्लाइट रद्द होती है तो वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ कहा जा रहा है कि आप अपना पैसा रिफंड ले लें. जो चार्ज लिया गया है वह चार्ज वापस किया जा रहा है. इंडिगो काउंटर पर साफ नहीं कहा जा रहा है कि कल-परसों या उसके बाद कब इंडिगो की फ्लाइट चलेगी. पटना एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, चेन्नई और हैदराबाद जाने वाले यात्री काफी परेशान दिखे.

पटना से रद्द आठ फ्लाइट से संबंधित डिटेल्स देखें

इंडिगो 6E 5007- पटना से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट- रद्द

इंडिगो 6E 597- पटना से चेन्नई जाने वाली फ्लाइट- रद्द

इंडिगो 6E 6276- पटना से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट- रद्द

इंडिगो 6E 6389- पटना से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट- रद्द

इंडिगो 6E 6349- पटना से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट- रद्द

इंडिगो 6E 2134- पटना से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट- रद्द

स्पाइसजेट SG 532- पटना से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट- रद्द

स्पाइसजेट SG 875- पटना से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट- रद्द

