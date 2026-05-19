जीतन राम मांझी की चेतावनी के 24 घंटे के भीतर पुलिस का ऐक्शन, पलटू यादव सहित 6 हमलावर गिरफ्तार

बाराचट्टी विधानसभा से विधायक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांजी की समधन ज्योति मांझी के काफिले पर बीते 17 मई को हमला हुआ था. इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पलटू यादव सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मंगलवार (19 मई, 2026) को गयाजी के एसएसपी सुशील कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसके बारे में जानकारी दी.

इससे पहले बीते सोमवार (18 मई, 2026) को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चेतावनी दी थी कि 7 दिनों के भीतर अगर हमलावरों को नहीं पकड़ा जाता है तो वे एसएसपी और डीएम आवास का घेराव करेंगे. मांझी की चेतावनी के 24 घंटे के भीतर अब कार्रवाई की खबर सामने आई है.

एसएसपी के निर्देश पर काम कर रही थी विशेष टीम

बता दें कि 17 मई को विधायक ज्योति मांझी एक कार्यक्रम में जा रही थीं. रास्ते में गाड़ी रोककर उनके साथ अभद्रता की गई थी. उनके अंगरक्षक से लोग भिड़ गए थे. इस पूरे मामले में नामजद सहित अज्ञात पर मोहनपुर थाने में केस दर्ज हुआ था. एसएसपी के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई थी. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी अभियान चलाया और छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पलटू यादव उर्फ विकास कुमार, सुनील कुमार, नीरज यादव, हृदय कुमार उर्फ मिंटू, योगेंद्र यादव और विक्रम ठाकुर के रूप में हुई है. वहीं अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

संतोष सुमन ने तेजस्वी यादव पर किया था हमला

'हम' के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने इस हमले को लेकर तेजस्वी यादव को घेरा था. अपने एक्स पोस्ट से बीते सोमवार को लिखा था, "तेजस्वी जी, अपने समर्थकों को मर्यादा में रखिए. बिहार बदल चुका है. अब दलित समाज डरने वाला नहीं, अपने सम्मान की रक्षा करना जानता है. अगर जीतन राम मांझी जी के किसी सिपाही को डराने-धमकाने की कोशिश हुई, तो लोकतांत्रिक तरीके से उसी भाषा में जवाब मिलेगा. बिहार में किसी एक खास जाति की दबंगई का दौर खत्म हो चुका है. अब हर समाज बराबरी, सम्मान और अधिकार के साथ जीना चाहता है."

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