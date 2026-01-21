हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: 1.90 करोड़ के लूटकांड में BJP के पूर्व जिला प्रवक्ता सहित 3 गिरफ्तार, 6 लाख रुपये नकद बरामद

Bihar News: अंबाला कैंट जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. इसके बाद टीम ने समस्तीपुर पहुंचकर छापेमारी की. तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है.

By : श्री राजपूत | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 21 Jan 2026 08:54 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के अंबाला कैंट में रुपये डबल करने के नाम पर हुई 1.90 करोड़ की लूट के मामले में समस्तीपुर से बीजेपी के पूर्व जिला प्रवक्ता पंकज कुमार लाल सहित तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. अंबाला की पुलिस की टीम ने बिहार एसटीएफ की सहायता से दलसिंहसराय समेत विभिन्न जगहों पर मंगलवार (20 जनवरी, 2026) की रात छापेमारी की. बुधवार (21 जनवरी, 2026) की सुबह दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के अजनौल स्थित आवास से पंकज कुमार लाल को उसके दो सहयोगियों के साथ दबोचा गया. 

झांसा देकर लूट ली गई रकम

दरअसल, पंजाब निवासी मिस्टर जोशी की ओर से अंबाला कैंट जीआरपी थाने में लिखित आवेदन दिया गया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि रुपये डबल करने और ऋण की राशि पर मोटा मुनाफा दिलाने के नाम पर एक करोड़ 90 लाख रुपये लिए गए थे. बाद में रकम को डबल दिखाकर झांसा दिया गया और डबल की गई राशि सहित पूरी रकम की लूट कर ली गई. 

इस शिकायत पर जीआरपी थाना अंबाला कैंट में प्राथमिकी दर्ज की गई. मामले की जांच के दौरान समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के अजनौल निवासी पंकज कुमार लाल सहित अन्य के नाम सामने आए. इसी कड़ी में अंबाला कैंट जीआरपी के एसएचओ इंस्पेक्टर हरीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम दलसिंहसराय पहुंची.

नकद और गहने के साथ जब्त की गई गाड़ी

स्थानीय पुलिस और बिहार एसटीएफ के साथ मिलकर अजनौल वार्ड संख्या 7 स्थित पंकज कुमार लाल के आवास पर छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान घर से लगभग छह लाख रुपये नकद बरामद हुए. साथ ही 20 से 30 लाख के सोने-चांदी के आभूषण और एक इनोवा क्रिस्टा कार को भी पुलिस ने जब्त किया. जब्त सामान को हरियाणा पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी की.

गिरफ्तार आरोपियों में पंकज कुमार लाल के अलावा जमुई के कौशल कुमार और विभूतिपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर समरथा निवासी रजनीश कुमार शामिल हैं. तीनों को स्थानीय न्यायालय के आदेश पर ट्रांजिट रिमांड पर हरियाणा पुलिस के हवाले किया गया. इस मामले में अन्य तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. 

Published at : 21 Jan 2026 08:51 PM (IST)
