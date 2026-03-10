अमेठी: खड़े ट्रक में पीछे से घुसीं दो बाइकें, 6 साल की बच्ची समेत तीन की मौत, 4 की हालत नाजुक

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAmethi News: खड़े ट्रक में पीछे से घुसीं दो बाइकें, 6 साल की बच्ची समेत तीन की मौत, 4 की हालत नाजुक

Amethi News: खड़े ट्रक में पीछे से घुसीं दो बाइकें, 6 साल की बच्ची समेत तीन की मौत, 4 की हालत नाजुक

Amethi News In Hindi: सीमेंट लादकर सड़क किनारे खड़ा ट्रक संख्या यूपी 36 टी 1485 के पीछे दो बाइक टकरा गईं. बताया जा रहा है कि जायस की ओर से रायबरेली की तरफ जा रही दो बाइकों पर कुल सात लोग सवार थे.

By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 10 Mar 2026 06:57 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के फुरसतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत निगोहा गांव के पास सोमवार शाम बांदा–टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस समय चीखपुकार मच गयी, जब दो बाइकें अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में पीछे से जा टकराईं. जिसमें सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें एक बच्ची समेत तीन क अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गयी, जबकि चार अभी घायल हैं. परिजनों में कोहराम मच गया है.

स्थानीय लोगों और मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव शुरू किया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, जबकि पूरे हादसे की जांच की जा रही है. हादसे के बाद लोगों ने हाइवे पर वाहनों के इस तरह खड़े होने पर नाराजगी जताई है.

खड़े ट्रक में पीछे से टकराईं दो बाइक

प्राप्त जानकारी के अनुसार सीमेंट लादकर सड़क किनारे खड़ा ट्रक संख्या यूपी 36 टी 1485 के पीछे दो बाइक टकरा गईं. बताया जा रहा है कि जायस की ओर से रायबरेली की तरफ जा रही दो बाइकों पर कुल सात लोग सवार थे. एक बाइक पर तीन लोग बैठे थे जबकि दूसरी बाइक पर एक बच्चे सहित चार लोग सवार थे. बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे तेज रफ्तार वाहन से बचने के प्रयास में दोनों बाइक सवार नियंत्रण खो बैठे और सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गए. घटना के समय दोनों बाइकें सड़क पर साथ-साथ चल रही थीं, जिससे सभी सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

अस्पताल पहुंचते ही तीन को मृत घोषित किया

स्थानीय लोगों की सूचना पर सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुरसतगंज पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने दिशा (6) पुत्री अतुल निवासी इंदु का पुरवा गांधीनगर थाना जायस, अतुल (38) पुत्र विनोद कुमार निवासी इंदु का पुरवा गांधीनगर थाना जायस तथा हीरालाल (45) पुत्र सतीदीन निवासी फरीदपुर परवर थाना जायस को मृत घोषित कर दिया.

चार घायल, तीन को जिला अस्पताल रेफर

हादसे में घायल रानी (30) पत्नी अतुल निवासी इंदु का पुरवा गांधीनगर थाना जायस, शिवानी (18) पुत्री सत्यनारायण निवासी ओदारी चौराहा थाना जायस तथा पल्लवी (16) पुत्री हीरालाल निवासी फरीदपुर परवर थाना जायस की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया गया. वहीं माही (12) पुत्री जीवनलाल निवासी संदीराम थाना मिल एरिया जनपद रायबरेली का इलाज सीएचसी फुरसतगंज में चल रहा है.

सभी मृतक और घायल आपस में रिश्तेदार

मौके पर पहुंचे घायल शिवानी के पिता सत्यनारायण ने बताया कि दुर्घटना में शामिल सभी लोग आपस में रिश्तेदार हैं. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी अपने मायके ओदारी चौराहा आई हुई थी और वह अपने परिवार के साथ वापस ससुराल जा रही थी. इस दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया. घटना में उनकी नातिन माही भी घायल हुई है. तीनों मृतक और चारों घायल एक ही परिवार और रिश्तेदारी से जुड़े हुए हैं. हादसे की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए और परिवार में कोहराम मच गया.

मौके पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू

घटना की सूचना मिलते ही फुरसतगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. प्रभारी निरीक्षक नंदहौशिला यादव ने बताया कि हादसे में एक बच्ची सहित तीन लोगों की मौत हुई है, जबकि चार लोग घायल हैं. घटना की जानकारी मिलते ही तिलोई के पुलिस क्षेत्राधिकारी दिनेश कुमार मिश्र भी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने बताया कि पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर सड़क पर आवागमन बहाल कराया दिया गया है . पुलिस मृतकों के शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की तैयारी में जुटी हुई है.

और पढ़ें

About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है.
Read
Published at : 10 Mar 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Accident News Amethi News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Amethi News: खड़े ट्रक में पीछे से घुसीं दो बाइकें, 6 साल की बच्ची समेत तीन की मौत, 4 की हालत नाजुक
अमेठी: खड़े ट्रक में पीछे से घुसीं दो बाइकें, 6 साल की बच्ची समेत तीन की मौत, 4 की हालत नाजुक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भदोही में शख्स को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश, प्रधानपति और बेटे पर आरोप, हिरासत में 2 लोग
भदोही में शख्स को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश, प्रधानपति और बेटे पर आरोप, हिरासत में 2 लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश: PVVNL ने पेश की प्रगति रिपोर्ट, रवीश गुप्ता बोले- गर्मियों में नहीं होगा पावर कट
उत्तर प्रदेश: PVVNL ने पेश की प्रगति रिपोर्ट, रवीश गुप्ता बोले- गर्मियों में नहीं होगा पावर कट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर अनोखा जश्न, चाट दुकानदार ने दिनभर खिलाई फ्री चाट
यूपी: टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर अनोखा जश्न, चाट दुकानदार ने दिनभर खिलाई फ्री चाट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Chitra Tripathi: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा करेगा अमेरिका | Iran Israel War | Breaking | Janhit
Bharat Ki Baat: महायुद्ध का आपकी जेब से जुड़ा विश्लेषण | Iran Israel War | Netanyahu | Khamenei
Sandeep Chaudhary: चर्चा से क्यों भाग रही सरकार? वरिष्ठ पत्रकार ने खोली पोल! | Iran Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Us-Iran War: ईरान के साथ युद्ध में पैसे फूंक रहा अमेरिका, एक दिन का खर्च जान रह जाएंगे सन्न!
ईरान के साथ युद्ध में पैसे फूंक रहा अमेरिका, एक दिन का खर्च जान रह जाएंगे सन्न!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
इंडिया
नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
बॉलीवुड
स्लीवलेस गाउन, लहराती जुल्फें, ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या के इस मेकअप वाले लुक ने लूटी लाइमलाइट
स्लीवलेस गाउन, लहराती जुल्फें, ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या के इस मेकअप वाले लुक ने लूटी लाइमलाइट
क्रिकेट
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के TMC सांसद कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
हेल्थ
क्या RO का पानी सेहत के लिए होता है खतरनाक, जानें डॉक्टरों ने क्या बताया इसके पीछे का सच?
क्या RO का पानी सेहत के लिए होता है खतरनाक, जानें डॉक्टरों ने क्या बताया इसके पीछे का सच?
यूटिलिटी
गांव में महज 10 हजार रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, देते हैं बंपर प्रॉफिट
गांव में महज 10 हजार रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, देते हैं बंपर प्रॉफिट
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget