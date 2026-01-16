210 टन वजन, 36 फीट लंबाई, बिहार में कल सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना, नीतीश कुमार भी रहेंगे?

शनिवार (17 जनवरी, 2026) को बिहार के विराट रामायण मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होगी. पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में विराट रामायण मंदिर बन रहा है. इसी मंदिर के परिसर में इस शिवलिंग की स्थापना होनी है. इस बड़े शिवलिंग को उठाने के लिए दो बड़े-बड़े क्रेन मंगवाए गए हैं. इसी के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े और भारी शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा.

शिवलिंग की ऊंचाई और चौड़ाई 33 फीट है. वजन 210 टन है. शिवलिंग के आधार पीठ की लंबाई 36 फीट है. आधार पीठ को तैयार होने में दो साल का समय लगा है. सहस्त्रलिंगम शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम में विशेष रूप से इसे तैयार किया गया है. 47 दिनों की यात्रा के बाद शिवलिंग विराट रामायण मंदिर पहुंचा है.

धार्मिक आयोजन की तैयारियां पूरी

कल (17 जनवरी, 2026) होने वाले इस बड़े धार्मिक कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी हो गई है. पीठ पूजा, हवन और विधि-विधान के साथ शिवलिंग की स्थापना होगी. सीएम नीतीश कुमार के भी रहने की संभावना है. 17 जनवरी को अपनी 'समृद्धि यात्रा' के तहत मुख्यमंत्री मोतिहारी पहुंचेंगे. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना है.

काफी संख्या में श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ की आराधना और जलाभिषेक करने के लिए अभी से ही पहुंच रहे हैं. प्रशासन अलर्ट मोड में है. क्राउड कंट्रोल, यातायात व्यवस्था, पार्किंग और सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं. सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है.