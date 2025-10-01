केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के विभिन्न जिलों में 19 केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक अहम बैठक में देश भर में सिविल क्षेत्र के अंतर्गत 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई, जिसमें बिहार भी शामिल है. एनडीए नेताओं ने इसे राज्य के लिए बड़ा तोहफा बताया है.

विद्यालयों को खोलने की प्रक्रिया जल्द होगी पूरी

बिहार के जिन जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे उनमें मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर और मुंगेर शामिल हैं. राज्य सरकार ने नए केंद्रीय विद्यालयों के लिए उपयुक्त भूमि का चयन कर केंद्र सरकार को अपना प्रस्ताव भेज दिया है. इसलिए, इन विद्यालयों को खोलने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी.

जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि उन्होंने कहा कि दशकों बाद बिहार में इतनी बड़ी संख्या में नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा.

बिहार के लिए ऐतिहासिक सौगात!



बिहार के लिए ऐतिहासिक सौगात!

हमें शेयर करते हुए खुशी है कि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक में देशभर में सिविल सेक्टर के अंतर्गत 57 नए केंद्रीय विद्यालय (KVs) खोलने को मंजूरी दी गई है। इनमें…

वहीं उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी. यह निर्णय हर कोने में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.

नया भारत, नई शिक्षा, नए अवसर!



माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय (KVs) खोलने को मंजूरी दी गई।



यह निर्णय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर कोने तक पहुंचाने और विद्यार्थियों को…

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्या कहा?

वहीं हम प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि महानवमी के अवसर पर गया के लिए एक और अच्छी खबर आई है. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से बोधगया में केंद्रीय विद्यालय खोलने की हमारी कोशिश सफल रही है. अब बोधगया में भी एक केंद्रीय विद्यालय होगा.

