Most Sixes In WPL: WPL में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट आई सामने, शैफाली वर्मा नंबर-1, रिचा-पेरी भी टॉप लिस्ट में शामिल

Most Sixes In WPL: WPL में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट आई सामने, शैफाली वर्मा नंबर-1, रिचा-पेरी भी टॉप लिस्ट में शामिल

WPL में पावर-हिटिंग का जलवा बरकरार है. शैफाली वर्मा 49 छक्कों के साथ WPL की टॉप सिक्स हिटर बन चुकी हैं. जबकि रिचा घोष, एश्ले गार्डनर, एलीस पेरी और किरण नवगिरे भी इस सूची में शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 04 Dec 2025 07:03 AM (IST)
Preferred Sources

Most Sixes In WPL: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) की शुरुआत से ही महिला क्रिकेट में आक्रामक खेल का एक नया दौर देखने को मिला है. बड़े शॉट्स और दमदार स्ट्राइक रेट ने टूर्नामेंट को नई पहचान दी है.  WPL में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भारतीय युवा सितारे लगातार चमक बिखेर रहे हैं. इस लिस्ट में दिल्ली कैपिटल्स की शैफाली वर्मा सबसे आगे हैं, जबकि रिचा घोष, एलीस पेरी, एश्ले गार्डनर और किरण नवगिरे भी टॉप परफॉर्मर्स में शामिल हैं.

शैफाली वर्मा 

2023 से 2025 तक खेले गए 27 मैचों में शैफाली वर्मा ने 49 छक्के जड़कर WPL की टॉप सिक्स हिटर बन चुकी हैं. 27 पारियों में 865 रन, 162.59 की स्ट्राइक रेट और 93 चौके उनके विस्फोटक अंदाज को दिखाते हैं. 84 रन की उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी साबित करती है कि शैफाली किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को अकेले मैच से बाहर कर सकती हैं. तेजी से रन बनाने की उनकी क्षमता WPL में दिल्ली कैपिटल्स की बड़ी ताकत रही है.

रिचा घोष 

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की रिचा घोष 30 छक्कों के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं. 24 पारियों में 625 रन और 150.96 की स्ट्राइक रेट यह दर्शाती है कि रिचा सीमित गेंदों पर अधिकतम नुकसान पहुंचाने वाली खिलाड़ी हैं. 4 अर्धशतक और 70 चौके उनके निरंतर प्रदर्शन की गवाही देते हैं.

एश्ले गार्डनर 

गुजरात जायंट्स की एश्ले गार्डनर ने 26 छक्कों के साथ WPL में अपनी पावर-हिटिंग का शानदार प्रदर्शन किया है. 25 मैचों में 567 रन और 141.75 की स्ट्राइक रेट उन्हें लीग की सबसे प्रभावशाली विदेशी खिलाड़ियों में शामिल करती है. उनका नाबाद 79 का स्कोर टीम के लिए कई मौकों पर गेम-चेंजर साबित हुआ है.

एलीस पेरी 

RCB-W की एलीस पेरी ने सिर्फ 25 छक्के ही नहीं लगाए, बल्कि 972 रन बनाकर WPL की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में अपनी जगह पक्की की है. 64.80 का औसत और 8 अर्धशतक दिखाते हैं कि पेरी न सिर्फ पावर हिटर हैं, बल्कि मैच को एंकर करने में भी माहिर हैं.

किरण नवगिरे 

यूपी वॉरियर्स की किरण नवगिरे 24 छक्कों के साथ टॉप-5 में शामिल हैं. 140.13 की स्ट्राइक रेट और आक्रामक खेल शैली ने उन्हें WPL की सबसे खतरनाक लोअर-मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में जगह दी है.

Published at : 04 Dec 2025 07:03 AM (IST)
Tags :
Shafali Verma Richa Ghosh Most Sixes WPL
और पढ़ें
