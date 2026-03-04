IND vs ENG Semifinal: टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी दौर में है। 5 मार्च को मुंबई के ऐतिहासिक वनखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने-सामने होंगी. इस सेमीफाइनल मुकाबले में दोनों टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी. मैच से पहले इस मैदान और खिलाड़ियों के सभी अहम आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है.

वानखेड़े में भारत का टी20 रिकॉर्ड

मुंबई के इस मैदान पर टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड मजबूत रहा है. यहां खेले गए 7 मुकाबलों में भारत ने 5 में जीत दर्ज की है, जबकि 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. इसी मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने 247 रन का विशाल स्कोर बोर्ड पर लगा दिया था, जो अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर है. रनों के लिहाज से भी भारत की सबसे बड़ी जीत इंग्लैंड के खिलाफ इसी मैदान पर आई थी, जब टीम ने 150 रन से मुकाबला जीता था.

बल्लेबाजी रिकॉर्ड

सबसे ज्यादा रन: विराट कोहली ने यहां 3 मैचों में 197 की औसत से 197 रन बनाए हैं.

सबसे बड़ी पारी: अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ आक्रामक पारी खेली थी. उन्होंने सिर्फ 54 गेंदों में 135 रन बना दिए थे. इस दौरान उनके बल्ले से 13 छक्के निकले थे.

सबसे ज्यादा शतक: अभिषेक शर्मा (2 मैचों में 1 शतक)

सबसे ज्यादा अर्धशतक: विराट कोहली (3 मैचों में 2 अर्धशतक)

सबसे ज्यादा छक्के: अभिषेक शर्मा (13 छक्के )

एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के: अभिषेक शर्मा (13 छक्के, इंग्लैंड के खिलाफ 135 रन की पारी में)

सबसे बड़ी साझेदारी: केएल राहुल और रोहित शर्मा के बीच वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले विकेट के लिए 135 रन.

सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट: पीयूष चावला, ऋषभ पंत, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे.

कप्तानी की बात करें तो सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने यहां खेले दोनों मुकाबले जीते हैं.

गेंदबाजी रिकॉर्ड

सबसे ज्यादा विकेट: मोहम्मद शमी (2 मैचों में 5 विकेट)

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन: शिवम मवी ने श्रीलंका के खिलाफ 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट लिए थे.

सेमीफाइनल में भारत-इंग्लैंड का इतिहास

टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में दोनों टीमें पहले भी आमने-सामने आ चुकी हैं. 2022 में इंग्लैंड ने भारत को पटखनी दी थी, लेकिन 2024 में भारत ने जीत दर्ज कर हिसाब बराबर कर लिया था. अब 2026 में यह मुकाबला निर्णायक साबित हो सकता है. दोनों टीमों ने दो-दो बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. ऐसे में जो भी टीम इस सेमीफाइनल को जीतेगी, वो आगे निकल जाएगी. वानखेड़े की पिच, खिलाड़ियों का फॉर्म और बड़े मैच का दबाव - सब मिलकर इस मुकाबले को बेहद रोमांचक बनाने वाले हैं.