हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटNZ vs SA Head To Head: साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड T20I में किसने मारी बाजी, सेमीफाइनल से पहले जानिए दोनो के हेड-टू-हेड आंकड़े 

अगर हेड-टू-हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो आंकड़े साउथ अफ्रीका के पक्ष में दिखाई देते हैं. साल 2005 से 2026 के बीच दोनों टीमों के बीच 19 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 04 Mar 2026 01:06 PM (IST)
NZ vs SA Head To Head: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च, बुधवार को खेला जाएगा. मुकाबला न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन में होगा. दोनों टीमों के बीच यह भिड़ंत फाइनल का टिकट तय करेगी.

अगर हेड-टू-हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो आंकड़े साउथ अफ्रीका के पक्ष में दिखाई देते हैं. साल 2005 से 2026 के बीच दोनों टीमों के बीच 19 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इनमें साउथ अफ्रीका ने 12 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 7 जीत मिली है. जीत प्रतिशत के मामले में भी अफ्रीकी टीम करीब 63 प्रतिशत के साथ आगे है, जबकि न्यूजीलैंड का प्रतिशत लगभग 37 है.

फॉर्म और आत्मविश्वास का मुकाबला

साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट में बेहतरीन लय में नजर आया है. ग्रुप चरण में टीम ने लगातार जीत दर्ज कर आत्मविश्वास बढ़ाया है. बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में संतुलन उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है.

वहीं न्यूजीलैंड की टीम बड़े मैचों में वापसी करने के लिए जानी जाती है. कीवी खिलाड़ी दबाव में भी शांत रहते हैं और यही उनकी खास पहचान है. सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में अनुभव अहम भूमिका निभा सकता है.

ईडन गार्डन्स का असर

ईडन गार्डन्स की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार होती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिनरों को भी मदद मिल सकती है. ऐसे में टॉस और टीम संयोजन बेहद महत्वपूर्ण होंगे. शाम के मुकाबले में ओस भी अहम फैक्टर बन सकती है.

फाइनल का रास्ता अहमदाबाद से होकर

इस मुकाबले की विजेता टीम 8 मार्च को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल में खेलेगी, जहां उसका सामना भारत या इंग्लैंड से होगा. इसलिए यह सेमीफाइनल किसी भी लिहाज से हल्का नहीं है.

टी20 वर्ल्डकप 2026 के समेफाइनल में साउथ अफ्रीका का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा. अगर हेड-टू-हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो आंकड़े साउथ अफ्रीका के पक्ष में दिखाई देते हैं.

Published at : 04 Mar 2026 01:04 PM (IST)
NZ Vs SA T-20 WORLD CUP 2026
