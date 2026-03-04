IPL 2026 में चिन्नास्वामी के मैदान पर कोहली की वापसी तय, लेकिन RCB ने लिया ये बड़ा फैसला

आईपीएल 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. डिफेंडिंग चैंपियन RCB अपने ज्यादातर घरेलू मुकाबले फिर से बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलती हुई नजर आएगी. फ्रेंचाइजी ने साफ कर दिया है कि टीम पांच होम मैच बेंगलुरु में खेलेगी, जबकि दो मुकाबले रायपुर में आयोजित किए जाएंगे.

पिछले सीजन में खिताब जीतने के बाद स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ की घटना के कारण इस मैदान पर मैचों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी. उस दुखद घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद से इस मैदान पर कोई बड़ा घरेलू टूर्नामेंट आयोजित नहीं हुआ. रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और महाराजा ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट भी यहां नहीं खेले गए. ऐसे में सवाल था कि क्या IPL 2026 में RCB अपने होम ग्राउंड पर खेल पाएगी या नहीं.

अब फ्रेंचाइजी ने घोषणा कर दी है कि लंबी प्रक्रिया और सभी जरूरी अनुमति लेने के बाद टीम को बेंगलुरु में खेलने की मंजूरी मिल गई है. RCB ने बयान जारी कर कहा कि सरकार, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े इंतजाम पूरे किए गए हैं.

कहां-कहां होंगे मैच

RCB अपने पांच मुकाबले एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलेगी. बाकी दो “होम मैच” रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में होंगे. फ्रेंचाइजी के मुताबिक रायपुर में मैच पहले से तय नियमों के तहत खेले जाएंगे.

RCB के सीईओ राजेश मेनन ने कहा कि चिन्नास्वामी सिर्फ एक मैदान नहीं, बल्कि टीम की पहचान का हिस्सा है. यहां के दर्शकों का जोश खिलाड़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का काम करता है. उन्होंने यह भी कहा कि फैंस ने हर हाल में टीम का साथ दिया है और वे अपने घर में टीम को खेलते देखने के हकदार हैं. इसके साथ ही मेनन ने कर्नाटक सरकार, केएससीए और कर्नाटक पुलिस का धन्यवाद की किया.

विराट की वापसी से बढ़ेगा उत्साह

आईपीएल 2026 में चिन्नास्वामी में मुकाबले होने से एक और खास बात जुड़ी है- विराट कोहली की घर वापसी. कोहली का इस मैदान से खास रिश्ता रहा है और बेंगलुरु की भीड़ हमेशा उन्हें भरपूर समर्थन देती है. ऐसे में स्टेडियम में फिर से “कोहली-कोहली” की गूंज सुनाई देने की पूरी उम्मीद है.