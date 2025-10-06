हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND W vs PAK W: मुनीबा अली का रनआउट बना विवाद का कारण, पाकिस्तान की कप्तान भड़कीं, ICC के नियमों ने खोल दी पोल!

भारत बनाम पाकिस्तान महिला विश्व कप 2025 मैच में मुनीबा अली के रनआउट पर बड़ा विवाद हुआ. पाकिस्तान कप्तान फातिमा सना अंपायर से भिड़ गईं, लेकिन ICC के नियमों ने साफ कर दिया कि मुनीबा वाकई आउट थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 06 Oct 2025 07:10 AM (IST)
Preferred Sources

IND W vs PAK W: भारत ने महिला वनडे विश्व कप 2025 में पाकिस्तान को 88 रन से हराकर एक और शानदार जीत दर्ज की, लेकिन मैच का सबसे चर्चित पल वह रहा जब पाकिस्तान की बल्लेबाज मुनीबा अली अजीबोगरीब अंदाज में रन आउट हो गईं. उनके आउट होने के बाद पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना अंपायर से भिड़ गईं और मैदान पर गुस्सा जाहिर किया. हालांकि, रिप्ले और ICC के नियमों ने साफ कर दिया कि मुनीबा वाकई आउट थी.

क्या हुआ मैदान पर?

भारत की ओर से पारी का चौथा ओवर डाल रही थीं युवा तेज गेंदबाज क्रांति गौड़. ओवर की आखिरी गेंद मुनीबा अली के पैड पर लगी, और गेंद स्लिप की दिशा में चली गई. दीप्ति शर्मा ने फुर्ती दिखाते हुए गेंद उठाई और सीधा थ्रो मारकर स्टंप उड़ा दिए. भारत ने एलबीडब्ल्यू की अपील की, लेकिन अंपायर ने उसे नकार दिया.
इस बीच, रन आउट की अपील पर मामला थर्ड अंपायर के पास गया. रिप्ले में दिखा कि मुनीबा ने पहले अपना बल्ला क्रीज में पहुंचा तो दिया था, लेकिन गेंद स्टंप से टकराने के ठीक समय उनका बल्ला हवा में था. इस वजह से थर्ड अंपायर ने उन्हें रन आउट घोषित कर दिया.

ICC के नियम ने खोल दी पोल

ICC का नियम 30.1.1 कहता है कि बल्लेबाज तब तक “क्रीज के अंदर” नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका शरीर या बल्ला पूरी तरह जमीन के संपर्क में क्रीज के भीतर न हो.

वहीं, नियम 30.1.2 के अनुसार, अगर बल्लेबाज डाइव या दौड़ लगाकर क्रीज में पहुंच जाता है और बल्ला या शरीर जमीन को छू चुका होता है, तो वह सुरक्षित है, भले ही बाद में बल्ला हवा में चला जाए.

लेकिन मुनीबा इस स्थिति में न तो भाग रही थीं, न डाइव लगा रही थी. वह बस खड़ी थी और गेंद प्ले में थी. इसलिए जैसे ही उनका बल्ला ऊपर उठा और गेंद स्टंप पर लगी, वह आउट मानी गईं.

मैच का नतीजा

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए. हरलीन देओल ने 46 और रिचा घोष ने 35 रन की तेज पारी खेली. जवाब में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 159 रन पर ही बिखर गई. सिदरा अमीन ने 81 रन की टीकऊ पारी जरूर खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे टिक नहीं सके.

नही मिलाया हाथ!

इस मैच में भी भारत की ‘ नो हैंडशेक की नीति’ चर्चा में रही. टॉस के दौरान कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना से हाथ मिलाने से इंकार कर दिया. हालांकि, टॉस में तकनीकी गड़बड़ी के चलते फैसला पाकिस्तान के फेवर में गया, और उन्होंने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया.

भारत का पाकिस्तान पर दबदबा कायम

इस जीत के साथ भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में लगातार 12वीं जीत हासिल की और वर्ल्ड कप में 5वां मुकाबला भी अपने नाम किया. हरमनप्रीत कौर की अगुआई में भारतीय टीम अब टूर्नामेंट की सबसे मजबूत दावेदारों में गिनी जा रही है. 

Published at : 06 Oct 2025 07:10 AM (IST)
Embed widget