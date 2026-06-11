हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सWomen's T-20 World Cup 2026: इतिहास में बस 2 मैच, जिसमें सिर्फ '1 रन' के अंतर से जीती टीम, जानिए दिलचस्प किस्सा

Women's T-20 World Cup 2026: इतिहास में बस 2 मैच, जिसमें सिर्फ '1 रन' के अंतर से जीती टीम, जानिए दिलचस्प किस्सा

Women's T-20 World Cup Record: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के 9 संस्करणों में ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ, जब किसी टीम ने सिर्फ '1 रन' के अंतर से जीत हासिल की.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Amisha Pathak | Updated at : 11 Jun 2026 08:13 AM (IST)
Preferred Sources

Women's T-20 World Cup Record: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के 9 संस्करणों में ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ, जब किसी टीम ने सिर्फ '1 रन' के अंतर से जीत हासिल की. आइए, इन 2 मुकाबलों के बारे में जानते हैं.

श्रीलंका बनाम पाकिस्तान: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2010 में ऐसा पहली बार देखने को मिला था. बासेटेरे के मैदान पर खेले गए इस मैच में श्रीलंकाई टीम 19.3 ओवरों में महज 108 रन पर सिमट गई. इस टीम के लिए इनोका गलागेदारा ने सर्वाधिक 25 रन बनाए, जबकि सुविनी डी अल्विज ने 22 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. विपक्षी खेमे से सना मीर, जावेरिया खान और नादिया डार ने 2-2 विकेट हासिल किए.

इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 107 पर सिमट. पाकिस्तान के लिए बिस्माह मारूफ ने 41 गेंदों में 42 रन की पारी खेली, जबकि जावेरिया खान ने 14 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. श्रीलंका की तरफ से ईशानी लोकसुरियागे ने 2 विकेट निकाले.

भारत बनाम पाकिस्तान: गाले के मैदान पर 1 अक्टूबर 2012 को लो-स्कोरिंग मुकाबला खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने 1 रन से जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर 98 रन ही बना सकी थी.

पाकिस्तान के लिए कप्तान सना मीर ने सर्वाधिक 25 रन बनाए, जबकि नैन आबिदी ने 25 रन का योगदान दिया. इनके अलावा, अस्मविया इकबाल ने 10 रन जुटाए. भारत की तरफ से झूलन गोस्वामी, रसनारा परवीन और अनुजा पाटिल ने 2-2 विकेट निकाले.

WOMENS WORLD CUP 2026: ऐसी फुर्ती कहीं नहीं देखी होगी! महिला टी20 वर्ल्ड कप की ये हैं 5 बेस्ट विकेटकीपर

इसके जवाब में भारतीय टीम निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर सिर्फ 97 रन ही बना सकी. भारत की तरफ से झूलन गोस्वामी ने 24 गेंदों में 21 रन की पारी खेली, जबकि पूनम राउत ने टीम के खाते में 18 रन जोड़े. इनके अलावा, कप्तान मिताली राज ने 16 रन का योगदान दिया. पाकिस्तान के लिए निदा दार ने 12 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. बिस्माह मारूफ को 2 सफलताएं हासिल हुईं.

कौन हैं टीम इंडिया में आईं भारती फूलमाली, पूरी दुनिया में हो रही चर्चा? महिला होने पर किया जा रहा शक

Published at : 11 Jun 2026 08:13 AM (IST)
Tags :
Pakistan Women's T20 World Cup SRI LANKA INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
BEN STOKES LOVE STORY: सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, इश्क के मैदान में नंबर वन ऑलराउंडर हैं बेन स्टोक्स, दिलचस्प लव स्टोरी पढ़िए
BEN STOKES LOVE STORY: सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, इश्क के मैदान में नंबर वन ऑलराउंडर हैं बेन स्टोक्स, दिलचस्प लव स्टोरी पढ़िए
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup Live Streaming: भारत में फ्री में कैसे देखें वर्ल्ड कप के मैच, जानें लाइव स्ट्रीमिंग की सारी डिटेल्स
भारत में फ्री में कैसे देखें वर्ल्ड कप के मैच, जानें लाइव स्ट्रीमिंग की सारी डिटेल्स
स्पोर्ट्स
Women's T-20 World Cup 2026: महिला टी-20 विश्व कप में इन 10 गेंदबाजों के नाम है सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड, कितने भारतीय खिलाड़ी लिस्ट में जानिए
महिला टी-20 विश्व कप में इन 10 गेंदबाजों के नाम है सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड, कितने भारतीय खिलाड़ी लिस्ट में जानिए
स्पोर्ट्स
नाइटक्लब विवाद की जांच के बीच बेन स्टोक्स पर बड़ा एक्शन, जानिए क्या सजा मिल गई
नाइटक्लब विवाद की जांच के बीच बेन स्टोक्स पर बड़ा एक्शन, जानिए क्या सजा मिल गई
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: डांस की महफिल में मनचले की घुसपैठ! | Haryana Dancer
12 Years Of PM Modi | Longest Serving PM: नेहरू का रिकॉर्ड टूटा, PM Modi के नाम नया कीर्तिमान!
TMC-Congress Merger | Sonia Gandhi | Mamata | Janhit:दीदी का सबसे कठिन फैसला! पार्टी विलय करेंगी?
Sandeep Chaudhary | Iran-US War: फिर भड़की जंग! भारत में पेट्रोल, डीजल और खाद का बड़ा संकट?
TMC Merger With Congress: ममता को मंजूर 'विलय ऑफर'! | TMC | Congress | Mamata | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सबसे लंबे समय तक PM बनने का नरेंद्र मोदी ने बनाया रिकॉर्ड, खुश हो गए ट्रंप, भेजा मैसेज, पीएम मोदी बोले- 'मैं आपके...'
सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाने पर ट्रंप ने दी बधाई, जवाब में क्या बोले PM मोदी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में उठेगा आंधी-तूफान का बवंडर, 80 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 50 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी
यूपी में उठेगा आंधी-तूफान का बवंडर, 80 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 50 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी
विश्व
'ईरान को कानों कान भनक नहीं लगी, अमेरिका ने होर्मुज से निकाल लिया 10 करोड़ बैरल तेल', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'ईरान को कानों कान भनक नहीं लगी, अमेरिका ने होर्मुज से निकाल लिया 10 करोड़ बैरल तेल', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
स्पोर्ट्स
Women's T-20 World Cup 2026: महिला टी-20 विश्व कप में इन 10 गेंदबाजों के नाम है सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड, कितने भारतीय खिलाड़ी लिस्ट में जानिए
महिला टी-20 विश्व कप में इन 10 गेंदबाजों के नाम है सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड, कितने भारतीय खिलाड़ी लिस्ट में जानिए
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office Day 7: 'पेद्दी' की हर दिन घट रही कमाई, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन, क्या वसूल पाएगी 350 करोड़ का बजट?
'पेद्दी' की हर दिन घट रही कमाई, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन
विश्व
'पूरा PoK जल रहा है, पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों को मार दिया', पुलिस को फोन कर बोला युवक, भयंकर बवाल
'पूरा PoK जल रहा है, पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों को मार दिया', पुलिस को फोन कर बोला युवक, भयंकर बवाल
ट्रेंडिंग
Video: इससे बड़ा प्राउड मोमेंट नहीं, बेटे अपने मां बाप को घुमाया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूजर्स हुए भावुक
इससे बड़ा प्राउड मोमेंट नहीं, बेटे अपने मां बाप को घुमाया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूजर्स हुए भावुक
टेक्नोलॉजी
क्या हर व्यक्ति को मिलेगा अपना AI असिस्टेंट? OpenAI CEO Sam Altman ने किया बड़ा खुलासा
क्या हर व्यक्ति को मिलेगा अपना AI असिस्टेंट? OpenAI CEO Sam Altman ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget