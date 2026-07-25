वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में जड़ा तूफानी शतक, वीडियो देख गेंदबाजों की कांप जाएंगी रूह

Vaibhav Sooryavanshi 29 Balls Century: भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इन दिनों जिम्बाब्वे के खिलाफ जारी तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल रहे हैं. पहले मैच में वैभव ने 19 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 50 रनों की पारी खेली थी. इसके साथ वैभव अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में फिफ्टी लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे. अब 15 साल के वैभव ने 29 गेंदों में तूफानी शतक जड़ दिया, जिसका वीडियो देखकर जरूर गेंदबाजों की रूह कांप जाएगी.

राजस्थान रॉयल्स ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वैभव नेट्स के अंदर एक के बाद एक धाकड़ शॉट्स खेलते हुए नजर आए. राजस्थान के बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने वैभव को एक 36 गेंदों में 80 रन बनाने का चैलेंज दिया. इस चैलेंज को आगे बढ़ाकर 30 गेंदों में 100 रन कर दिया.

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लेकिन वैभव उनसे भी आगे निकले, उन्होंने चैलेंज से एक गेंद पहले यानी सिर्फ 29 गेंदों में ही शतक जड़ दिया. उन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपने चैलेंज की शुरुआत की. धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए वैभव ने कमाल कर दिया. उनका यह वीडियो गेंदबाजों के लिए वाकई डराने वाला है. वैभव ने एक बार फिर दिखा दिया कि वह किस दर्जे के बल्लेबाज हैं.

वैभव सूर्यवंशी का अंतर्राष्ट्रीय करियर

वैभव ने 04 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे के जरिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया. शुरुआती तीन मैचों में वह फ्लॉप रहे. चौथे मैच में उनके बल्ले से रन निकले और उन्होंने पहली फिफ्टी पूरी की. वैभव ने अब तक 4 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 4 पारियों में बैटिंग करते हुए वैभव ने 23 की औसत और 209.09 के स्ट्राइक रेट से 92 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनका हाई स्कोर 50 रनों का रहा. 15 वर्षीय खिलाड़ी के बल्ले से 5 चौके और 9 छक्के निकल चुके हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि वह आगे आने वाले मैचों में कैसा प्रदर्शन करते हैं.

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