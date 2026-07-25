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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सBCCI की समीक्षा बैठक, इंग्लैंड से हार के बाद सपोर्ट स्टाफ पर गिरेगी गाज?

BCCI की समीक्षा बैठक, इंग्लैंड से हार के बाद सपोर्ट स्टाफ पर गिरेगी गाज?

बीसीसीआई श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम की घोषणा मंगलवार को करेगा. इंग्लैंड में खराब प्रदर्शन के बाद अगस्त में होने वाली समीक्षा बैठक में सपोर्ट स्टाफ के अनुबंध पर भी फैसला होगा.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 25 Jul 2026 03:51 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) श्रीलंका के खिलाफ होने वाली आगामी दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा मंगलवार तक कर देगा. बीसीसीआई के सचिव देवाजीत सैकिया ने पुष्टि की है कि चयन समिति अगले दो दिनों के भीतर टीम को अंतिम रूप दे देगी. श्रीलंका का यह दौरा भारतीय बल्लेबाजों के लिए स्पिन गेंदबाजी के सामने एक कड़ी परीक्षा साबित हो सकता है. सीरीज का पहला टेस्ट मैच 15 से 19 अगस्त तक गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के एसएससी (SSC) मैदान पर होगा.

इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे पर हार की होगी समीक्षा

जिम्बाब्वे का दौरा खत्म होते ही अगस्त के पहले हफ्ते में बीसीसीआई एक अहम समीक्षा बैठक करने जा रहा है. इस बैठक में आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम के हालिया प्रदर्शन का बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा. यह समीक्षा हाल के महीनों में मिली करारी हार के बाद बेहद जरूरी हो गई थी. टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर की कमान में भारत को आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा और फिर इंग्लैंड ने टी20 सीरीज में 4-0 से सूपड़ा साफ कर दिया.

इसके बाद वनडे कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में टीम को इंग्लैंड से 2-1 से वनडे सीरीज भी गंवानी पड़ी. हालांकि, जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में 7 विकेट से जीत दर्ज कर भारत ने कुछ राहत जरूर पाई है. बीसीसीआई सचिव ने कहा, 'टीम के जिम्बाब्वे से लौटने के बाद समीक्षा बैठक होगी, जिसमें हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इंग्लैंड में क्या गलतियां हुईं.'

सपोर्ट स्टाफ के अनुबंध पर लटकी तलवार

इस समीक्षा बैठक का सबसे मुख्य एजेंडा हेड कोच गौतम गंभीर के सपोर्ट स्टाफ का भविष्य तय करना है. सहायक कोच रयान टेन डोशेट और फील्डिंग कोच टी. दिलीप का दो साल का अनुबंध समाप्त हो चुका है. टी. दिलीप पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के कार्यकाल से ही टीम के साथ जुड़े हुए हैं और मैच के बाद 'बेस्ट फील्डर मेडल' देने की परंपरा शुरू करने के लिए काफी लोकप्रिय रहे हैं.

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साल 2024 के टी20 विश्व कप के बाद द्रविड़ के हटने पर दिलीप इकलौते कोच थे जिन्हें रिटेन किया गया था. हालांकि, पिछले कुछ महीनों में भारतीय टीम के फील्डिंग स्तर में आई गिरावट को देखते हुए यह माना जा रहा है कि बोर्ड इन दोनों दिग्गजों के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है.

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Published at : 25 Jul 2026 03:51 PM (IST)
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