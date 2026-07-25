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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंग्लैंड में छा गए आशुतोष शर्मा, बल्ले से नहीं, गेंद से बरपाया कहर; वनडे कप में झटके 4 विकेट

इंग्लैंड में छा गए आशुतोष शर्मा, बल्ले से नहीं, गेंद से बरपाया कहर; वनडे कप में झटके 4 विकेट

Ashutosh Sharma One Day Cup: भारत के स्टार खिलाड़ी आशुतोष शर्मा आमतौर पर तूफ़ानीतूफानी बल्लेबाजी के लिए चर्चा में रहते हैं. इस बार उन्होंने गेंद से कमाल कर दिखाया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 25 Jul 2026 03:33 PM (IST)
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भारत के स्टार खिलाड़ी आशुतोष शर्मा अक्सर तूफानी बल्लेबाजी के लिए चर्चा में आते रहते हैं. मगर इस बार उन्होंने गेंद से बैटिंग टीम की धज्जियां उड़ा दी हैं. यह मामला इंग्लैंड में खेले जा रहे वनडे कप का है, जहां उन्होंने हैम्पशायर के लिए खेलते हुए 4 विकेट झटके. आशुतोष आमतौर पर कम ही गेंदबाजी करते दिखते हैं और इससे पहले उन्होंने अपने लिस्ट-ए करियर में सिर्फ 5 विकेट लिए थे.

शुक्रवार को खेले गए मैच में आशुतोष ने हैम्पशायर का प्रतिनिधित्व किया. मिडलसेक्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 284 रनों का स्कोर खड़ा किया था. हैम्पशायर की बैटिंग आई तो आशुतोष बिना खाता खोले आउट हो गए और केवल 2 गेंदों का सामना कर पाए. मगर गेंदबाजी में उन्होंने चार विकेट झटके.

आशुतोष शर्मा ने झटके 4 विकेट

मिडलसेक्स टीम ने शानदार शुरुआत की थी, पहले विकेट के लिए 103 रनों की साझेदारी हुई. वो आशुतोष शर्मा ही थे, जिन्होंने नाथन फर्नांडेज का विकेट चटका कर हैम्पशायर को ब्रेकथ्रू दिलाया था. इसके बाद पारी के 48वें ओवर में उन्होंने तीन गेंद के भीतर 2 विकेट चटकाए. हैम्पशायर के लिए गेंदबाजी में आखिरी ओवर आशुतोष ने ही किया और पारी की सबसे आखिरी गेंद पर भी उन्होंने विकेट लिया. भारतीय स्टार खिलाड़ी ने 9 ओवर में 54 रन देकर 4 विकेट लेकर अपना स्पेल खत्म किया.

बुरी तरह हारी आशुतोष की टीम

इंग्लैंड का यह डोमेस्टिक लिस्ट-ए टूर्नामेंट 21 जुलाई से शुरू हुआ था, जो 20 सितंबर तक चलेगा. जब हैम्पशायर की टीम 285 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने आई तो टीम को सधी हुई शरुआत मिली और पहले विकेट के लिए 56 रनों की साझेदारी हुई. उसके बाद लगातार अंतराल पर विकेट गिरते चले गए और 124 रन के स्कोर पर हैम्पशायर की पूरी टीम सिमट गई और 160 रनों के बड़े अंतर से मैच हार गई. आशुतोष ने सिर्फ 2 गेंद खेलीं और खाता तक नहीं खोल पाए.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 25 Jul 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
Ashutosh Sharma One-Day Cup
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