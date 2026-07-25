बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग? टीम इंडिया में कौनसा नया अवॉर्ड शुरू? तिलक वर्मा बने पहले विजेता

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग? टीम इंडिया में कौनसा नया अवॉर्ड शुरू हुआ? तिलक वर्मा बने पहले विजेता

बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग? टीम इंडिया में कौनसा नया अवॉर्ड शुरू हुआ? तिलक वर्मा बने पहले विजेता

Indian Team New Award: टीम इंडिया में नए अवॉर्ड की शुरुआत हुई. यह अवॉर्ड बैटिंग, बॉलिंग या फिर फील्डिंग के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज के लिए मिलेगा. तिलक वर्मा इसके पहले विजेता बने.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 25 Jul 2026 03:20 PM (IST)
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भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. पहला मैच बीते गुरुवार (23 जुलाई) को हरारे में खेला गया था. मुकाबले में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने 7 विकेट से जीत अपने नाम की. जीत के बाद टीम के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा को नया शुरू हुआ 'ड्रेसिंग रूम अवॉर्ड' दिया गया. यह कुछ उसी तरह का अवॉर्ड है, जिसकी शुरुआत 2023 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान हुई थी. उस वक्त बेस्ट फील्डर को यह खिताब दिया जाता था. लेकिन ड्रेसिंग रूम अवॉर्ड बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग के लिए नहीं, बल्कि किसी और चीज के लिए मिलता है. 

जिम्बाब्वे दौरे पर मौजूद भारत के अंतरिम हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण ने बताया कि इस अवॉर्ड का दूसरा नाम 'बेस्ट एटीट्यूड' अवॉर्ड है. नए शुरू हुए अवॉर्ड के पहले विजेता तिलक वर्मा बने. लक्ष्मण ने कहा कि किसी खिलाड़ी का एटीट्यूड भी स्किल के बराबर ही है. मैच में सिर्फ रन बनाना, विकेट लेना या फिर अच्छी फील्डिंग करना ही जरूरी नहीं होता है बल्कि एटीट्यूड भी जरूरी है. 

मैच में तिलक वर्मा का योगदान 

बात करें तिलक के मैच में योगदान की, तो उन्हें ज्यादा बैटिंग करने का मौका नहीं मिल सका. रन चेज में तिलक 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए उतरे. उन्होंने 5 गेंदों में 1 चौके की मदद से नाबाद 6 रन बनाए. इसके साथ टीम इंडिया को जीत मिल गई. इस तरह मैच में तो उनका ज्यादा योगदान नहीं हो सका, लेकिन मैदान के अंदर और मैदान के बाहर उन्हें पॉजिटिव एटीट्यूड के पूरे नंबर मिले. 

तिलक वर्मा का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

तिलक भारत के लिए मुख्यत: व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं. उन्होंने अब तक अपने करियर में 5 वनडे और 57 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल लिए हैं. वनडे की 4 पारियों में 68 रन बनाए, जिसमें हाई स्कोर 52 रनों का रहा. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल की 54 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 42.54 की औसत और 143.74 स्ट्राइक रेट से 1574 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं. 

 

यह भी पढ़ें: बुमराह-अय्यर से ईशान-सुदंर, वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे टीम इंडिया के 8 स्टार खिलाड़ी; टकराव है वजह

Published at : 25 Jul 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
Tilak Varma Ind Vs Zim T20i Dressing Room Award Best Attitude Award
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