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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स'नियम अलग क्यों', हनुमा विहारी का चयनकर्ताओं पर आरोप

'नियम अलग क्यों', हनुमा विहारी का चयनकर्ताओं पर आरोप

विहारी ने कहा कि अभिषेक को लेकर बहुत चर्चा है, लेकिन सैमसन भी कम नहीं हैं. उन्होंने भी IPL में अच्छा प्रदर्शन किया है. अलग-अलग खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग नियम क्यों?

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 27 Jul 2026 08:31 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे बल्लेबाज़ हनुमा विहारी, ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ चल रही T20I सीरीज़ में अभिषेक शर्मा के फ़ॉर्म से खुश नहीं हैं. विहारी का मानना ​​है कि खराब फ़ॉर्म के बावजूद टीम में अभिषेक को जगह मिलना सिलेक्शन में 'नाइंसाफ़ी' को दिखाता है. उन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए संजू सैमसन का भी ज़िक्र किया. उन्होंने ये बातें तीसरे T20I मैच से पहले कहीं थी. इस मैच में भी अभिषेक एक बार फिर सिर्फ़ 2 रन ही बना पाए. विहारी के मुताबिक, अभिषेक को खराब फ़ॉर्म के बावजूद कई मौके दिए गए जबकि T20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद सैमसन को ऐसे मौके नहीं मिले थे.

उन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो में कहा, "वर्ल्ड कप से पहले, संजू सैमसन पांच मैचों में अच्छा नहीं खेल पाए और शुरुआती 11 खिलाड़ियों की टीम से बाहर हो गए. इसके बाद उन्होंने वापसी की और 'प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट' बने. उसी टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा ने कितने रन बनाए थे? UK सीरीज़ में, एक फिफ्टी के अलावा उन्होंने कोई खास स्कोर नहीं बनाया. 20 या 30 रन भी नहीं, कोई भी बड़ा स्कोर नहीं. पिछले आठ मैचों में सिर्फ़ एक फिफ्टी. अगर वर्ल्ड कप को भी शामिल करें, तो पिछले 18 मैचों में तीन फिफ्टी हैं." 

विहारी ने बताया कि सैमसन ने लगातार तीन हाफ-सेंचुरी लगाकर भारत को T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन फिर भी उन्हें प्लेइंग XI से बाहर होना पड़ा क्योंकि चयनकर्ताओं की नज़र वैभव सूर्यवंशी पर टिक गई.

उन्होंने कहा,''सैमसन ने वर्ल्ड कप में कितने मैच खेले? तीन, और तीनों में फिफ्टी लगाईं. अभिषेक का पांच मैचों में सबसे ज़्यादा स्कोर 16 है. इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? जब सैमसन की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि वह लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं करते. ठीक है. लेकिन जब उनका दिन होता है, तो वह मुश्किल मैचों में भी जीत दिला सकते हैं."

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विहारी ने आगे कहा, ''अभिषेक को लेकर बहुत चर्चा है, लेकिन सैमसन भी कम नहीं हैं. उन्होंने भी IPL में अच्छा प्रदर्शन किया है. अलग-अलग खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग नियम क्यों?"

सीरीज पर टीम इंडिया का कब्जा

भारत ने तीसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में मेजबान जिम्बाब्वे को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है. हरारे में खेले गए इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया के लिए 81 रनों की बेहतरीन पारी खेली. गेंदबाजी में मयंक यादव ने फिर से कहर बरपाया और अशोक शर्मा ने अपने इंटरनेशनल करियर का विकेट विकेट लिया.

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 27 Jul 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
Hanuma Vihari TEAM INDIA SANJU SAMSON
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