क्रिकेट स्टेडियम में बम की खबर, दर्शकों को किया गया बाहर, पढ़िए किस्सा

क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो फुटबॉल के बराबर या उसके बाद दुनियाभर में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है. लाखों की संख्या में दर्शक क्रिकेट मैच देखने और अपनी पसंदीदा टीम-खिलाड़ियों का समर्थन करने पहुंचते हैं. इतनी बड़ी संख्या में जब दर्शक स्टेडियम में मैच देखने पहुंचते हैं तब उनकी और खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं. हालांकि क्रिकेट इतिहास में एक मैच ऐसा भी रहा है जब क्रिकेट स्टेडियम में बम होने की खबर से अफरातफरी मच गई थी. लोग इतने डर गए थे कि जिस मैदान पर खिलाड़ी खेलते हैं वहां हजारों की संख्या में दर्शक आ गए थे.

इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ था वो मैच

1973 में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच ओवल (The Oval) में खेले गए टेस्ट मैच के दौरान अचानक बम होने की सूचना मिली. खबर मिलते ही लोग घबरा गए. सुरक्षा कारणों से मैच कुछ समय के लिए रोक दिया गया और मैदान से 80 हजार दर्शकों को बाहर जाने को कहा गया.





हालांकि खबर झूठी निकली. दरअसल, उस समय लंदन में IRA का बम अभियान ज़ोरों पर था. पूरी गर्मियों में, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी (IRA) नाम के आतंकवादी संगठन ने मुख्य ब्रिटेन के ख़िलाफ़ हिंसा की गतिविधियां बढ़ा दी थीं. अगस्त में कई हमले हुए थे, जिनमें हाउस ऑफ़ कॉमन्स के एक सेक्रेटरी को भेजा गया लेटर बम भी शामिल था. उस वक्त देश हाई अलर्ट पर था.

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हालांकि स्टेडियम में बम की खबर झूठी निकली लेकिन जबतक यह साबित हुआ कि बम की खबर देने वाला झूठ बोल रहा था खेल का 85 मिनट का समय बर्बाद हो चुका था. यह तय किया गया कि सोमवार और मंगलवार को अतिरिक्त समय देने के बाद दिन के खेल में आधा घंटा और जोड़ा जाएगा लेकिन शानदार जीत हासिल करने वाली वेस्ट इंडीज़ टीम को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और उन्होंने डेढ़ दिन पहले ही मैच जीत लिया. उन्होंने इंग्लैंड की हताश टीम को बुरी तरह हराया.

वेस्ट इंडीज़ जुलाई में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलने पहुंचा था

मैच की बात करें तो, इंग्लैंड द्वारा न्यूज़ीलैंड को आसानी से हराने के बाद, वेस्ट इंडीज़ जुलाई में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए वहां पहुंचा. कुछ सालों तक टीम को फिर से तैयार करने के बाद, अनुभवी रोहन कन्हाई की कप्तानी में वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम के तौर पर उभर रही थी जो लगभग दो दशकों तक वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करने वाली थी. फिर भी, ओवल में पहले टेस्ट में उनकी जीत ने सबको चौंका दिया. इस टेस्ट को आज भी "The Bomb Scare Test" के नाम से याद किया जाता है. इसी मैच में वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर गैरी सोबर्स ने नाबाद 150 रन बनाए थे, जो इंग्लैंड में उनके टेस्ट करियर का आख़िरी शतक था. वेस्टइंडीज ने यह मैच एक पारी और 226 रन से जीतकर सीरीज़ 2-0 से अपने नाम की थी.

मैदान में नाचने लगे समर्थक

यह मैच वेस्टइंडीज के समर्थकों की हरकत की वजह से भी याद किया जाता है. दरअसल जब मैच दोबारा शुरू हुआ और मैदान के अधिकारियों ने दर्शकों को घास पर बैठने की इजाज़त दी तो उनका रवैया काफी निराशाजनक रहा. जैसे-जैसे वेस्ट इंडीज़ का पलड़ा भारी हुआ, उपद्रवी लोग और ज़्यादा बेकाबू हो गए.





शनिवार शाम को जब इंग्लैंड के खिलाड़ी बॉयकॉट मैदान से बाहर जा रहे थे, तो ऐसे ही लोगों के एक समूह ने उन्हें धक्का मार दिया. नतीजतन, इसके बाद भीड़ को स्टैंड्स तक ही सीमित कर दिया गया. लंच के ठीक बाद, हज़ारों वेस्ट इंडीज़ समर्थक मैदान में घुस आए और जीत का जश्न मनाते हुए नाचने लगे.

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