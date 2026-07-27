IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्रिकेट स्टेडियम में बम की खबर, दर्शकों को किया गया बाहर, पढ़िए किस्सा

क्रिकेट स्टेडियम में बम की खबर, दर्शकों को किया गया बाहर, पढ़िए किस्सा

1973 में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच ओवल (The Oval) में खेले गए टेस्ट मैच के दौरान अचानक बम होने की सूचना मिली. खबर मिलते ही लोग घबरा गए.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 27 Jul 2026 08:28 AM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो फुटबॉल के बराबर या उसके बाद दुनियाभर में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है. लाखों की संख्या में दर्शक क्रिकेट मैच देखने और अपनी पसंदीदा टीम-खिलाड़ियों का समर्थन करने पहुंचते हैं. इतनी बड़ी संख्या में जब दर्शक स्टेडियम में मैच देखने पहुंचते हैं तब उनकी और खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं. हालांकि क्रिकेट इतिहास में एक मैच ऐसा भी रहा है जब क्रिकेट स्टेडियम में बम होने की खबर से अफरातफरी मच गई थी. लोग इतने डर गए थे कि जिस मैदान पर खिलाड़ी खेलते हैं वहां हजारों की संख्या में दर्शक आ गए थे.

इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ था वो मैच

1973 में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच ओवल (The Oval) में खेले गए टेस्ट मैच के दौरान अचानक बम होने की सूचना मिली. खबर मिलते ही लोग घबरा गए. सुरक्षा कारणों से मैच कुछ समय के लिए रोक दिया गया और मैदान से 80 हजार दर्शकों को बाहर जाने को कहा गया.


क्रिकेट स्टेडियम में बम की खबर, दर्शकों को किया गया बाहर, पढ़िए किस्सा

हालांकि खबर झूठी निकली. दरअसल, उस समय लंदन में IRA का बम अभियान ज़ोरों पर था. पूरी गर्मियों में, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी (IRA) नाम के आतंकवादी संगठन ने मुख्य ब्रिटेन के ख़िलाफ़ हिंसा की गतिविधियां बढ़ा दी थीं. अगस्त में कई हमले हुए थे, जिनमें हाउस ऑफ़ कॉमन्स के एक सेक्रेटरी को भेजा गया लेटर बम भी शामिल था. उस वक्त देश हाई अलर्ट पर था.

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे दौरे पर रचा इतिहास, टूट गए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

हालांकि स्टेडियम में बम की खबर झूठी निकली लेकिन जबतक यह साबित हुआ कि बम की खबर देने वाला झूठ बोल रहा था खेल का 85 मिनट का समय बर्बाद हो चुका था. यह तय किया गया कि सोमवार और मंगलवार को अतिरिक्त समय देने के बाद दिन के खेल में आधा घंटा और जोड़ा जाएगा लेकिन शानदार जीत हासिल करने वाली वेस्ट इंडीज़ टीम को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और उन्होंने डेढ़ दिन पहले ही मैच जीत लिया. उन्होंने इंग्लैंड की हताश टीम को बुरी तरह हराया. 

वेस्ट इंडीज़ जुलाई में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलने पहुंचा था

मैच की बात करें तो, इंग्लैंड द्वारा न्यूज़ीलैंड को आसानी से हराने के बाद, वेस्ट इंडीज़ जुलाई में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए वहां पहुंचा. कुछ सालों तक टीम को फिर से तैयार करने के बाद, अनुभवी रोहन कन्हाई की कप्तानी में वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम के तौर पर उभर रही थी जो लगभग दो दशकों तक वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करने वाली थी. फिर भी, ओवल में पहले टेस्ट में उनकी जीत ने सबको चौंका दिया. इस टेस्ट को आज भी "The Bomb Scare Test" के नाम से याद किया जाता है. इसी मैच में वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर गैरी सोबर्स ने नाबाद 150 रन बनाए थे, जो इंग्लैंड में उनके टेस्ट करियर का आख़िरी शतक था. वेस्टइंडीज ने यह मैच एक पारी और 226 रन से जीतकर सीरीज़ 2-0 से अपने नाम की थी.

मैदान में नाचने लगे समर्थक

यह मैच वेस्टइंडीज के समर्थकों की हरकत की वजह से भी याद किया जाता है. दरअसल जब मैच दोबारा शुरू हुआ और मैदान के अधिकारियों ने दर्शकों को घास पर बैठने की इजाज़त दी तो उनका रवैया काफी निराशाजनक रहा. जैसे-जैसे वेस्ट इंडीज़ का पलड़ा भारी हुआ, उपद्रवी लोग और ज़्यादा बेकाबू हो गए.


क्रिकेट स्टेडियम में बम की खबर, दर्शकों को किया गया बाहर, पढ़िए किस्सा

शनिवार शाम को जब इंग्लैंड के खिलाड़ी बॉयकॉट मैदान से बाहर जा रहे थे, तो ऐसे ही लोगों के एक समूह ने उन्हें धक्का मार दिया. नतीजतन, इसके बाद भीड़ को स्टैंड्स तक ही सीमित कर दिया गया. लंच के ठीक बाद, हज़ारों वेस्ट इंडीज़ समर्थक मैदान में घुस आए और जीत का जश्न मनाते हुए नाचने लगे.

'पिछले छह महीनों में वैभव सूर्यवंशी ने...', ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ और ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ जीनते के बाद किसने दिया बड़ा बयान

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
Cricket History England WEST INDIES
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
क्रिकेट स्टेडियम में बम की खबर, दर्शकों को किया गया बाहर, पढ़िए किस्सा
क्रिकेट स्टेडियम में बम की खबर, दर्शकों को किया गया बाहर, पढ़िए किस्सा
क्रिकेट
'सबके लिए अलग-अलग नियम क्यों', हनुमा विहारी का चयनकर्ताओं पर गंभीर आरोप
'सबके लिए अलग-अलग नियम क्यों', हनुमा विहारी का चयनकर्ताओं पर गंभीर आरोप
क्रिकेट
प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद भावुक हुए वैभव सूर्यवंशी, कहा- यह सपना सच होने जैसा
प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद भावुक हुए वैभव सूर्यवंशी, कहा- यह सपना सच होने जैसा
क्रिकेट
'पिछले छह महीनों में वैभव सूर्यवंशी ने...', ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ और ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ जीनते के बाद किसने दिया बड़ा बयान
'पिछले छह महीनों में वैभव सूर्यवंशी ने...', ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ और ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ जीनते के बाद किसने दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

बीवी के आशिक की Death Night !
Bollywood News: Gen Z की ताकत को सलाम, सोनाक्षी सिन्हा ने कान पकड़कर मांगी माफी (26.07.26)
Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पहले किया सपोर्ट अब कसा तंज, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने क्यों कहा- 'ये Gen-Z वाले...'
पहले किया सपोर्ट अब कसा तंज, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने क्यों कहा- 'ये Gen-Z वाले...'
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में बारिश के बावजूद गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, अगले 2 दिन के लिए अलर्ट जारी
दिल्ली में बारिश के बावजूद गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, अगले 2 दिन के लिए अलर्ट जारी
बॉलीवुड
आदित्य चोपड़ा की 'धूम 4' का हिस्सा नहीं हैं रणबीर कपूर? एक्टर ने खुद बताई सच्चाई
आदित्य चोपड़ा की 'धूम 4' का हिस्सा नहीं हैं रणबीर कपूर? एक्टर ने खुद बताई सच्चाई
स्पोर्ट्स
Mirabai Chanu Statement: लगातार तीसरा गोल्ड मेडल जीतने के बाद मीराबाई चानू ने किसको दिया इस कामयाबी का श्रेय, जान लीजिए नाम
लगातार तीसरा गोल्ड मेडल जीतने के बाद मीराबाई चानू ने किसको दिया इस कामयाबी का श्रेय, जान लीजिए नाम
बिहार
CJP प्रोटेस्ट के बाद 100 से ज्यादा छात्र पटना की जेलों में बंद? AISA की नेहा ने कहा- 'उन्हें छोड़ दें वरना...'
CJP प्रोटेस्ट के बाद 100 से ज्यादा छात्र पटना की जेलों में बंद? AISA की नेहा ने कहा- 'उन्हें छोड़ दें वरना...'
ट्रेंडिंग
10 मिनट पहले ऑफिस छोड़ना पड़ा भारी! CEO के WhatsApp मैसेज ने मचा दिया बवाल
10 मिनट पहले ऑफिस छोड़ना पड़ा भारी! CEO के WhatsApp मैसेज ने मचा दिया बवाल
टेक्नोलॉजी
अपने वॉलेट को एल्युमिनियम फॉइल में क्यों लपेट रहे हैं लोग?
अपने वॉलेट को एल्युमिनियम फॉइल में क्यों लपेट रहे हैं लोग?
जनरल नॉलेज
कितनी खतरनाक है यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल, जानें इसकी मारक क्षमता?
कितनी खतरनाक है यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल, जानें इसकी मारक क्षमता?
ENT LIVE
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Embed widget