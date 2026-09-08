लियोनेल मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कौन है ज्यादा अमीर?

फुटबॉल के मैदान पर लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टक्कर की चर्चा तो हमेशा होती है, लेकिन कमाई के मामले में भी दोनों के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प है. दोनों खिलाड़ी अपने शानदार करियर के साथ बड़ी संपत्ति भी बना चुके हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि 2026 में आखिर मेसी और रोनाल्डो में से ज्यादा अमीर कौन है.

फोर्ब्स के आंकड़ों के मुताबिक, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अनुमानित नेट वर्थ करीब 1.2 अरब डॉलर है. वो 2026 में दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में भी सबसे आगे हैं. पिछले 12 महीनों में उनकी कमाई करीब 30 करोड़ डॉलर रही है. इसमें मैदान पर मिलने वाली कमाई के साथ एडवरटाइजमेंट और दूसरे बिजनेस से होने वाली कमाई भी शामिल है.

रोनाल्डो की कमाई का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब के क्लब अल-नस्र के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट से आता है. इसके अलावा उनका CR7 ब्रांड, स्पॉन्सरशिप, सोशल मीडिया और दूसरे बिजनेस भी कमाई के बड़े जरिये हैं.

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मेसी की नेट वर्थ कितनी है

वहीं लियोनेल मेसी की अनुमानित नेट वर्थ करीब 1.1 अरब डॉलर है. पिछले 12 महीनों में मेसी की कुल कमाई करीब 14 करोड़ डॉलर रही. इसमें फुटबॉल से होने वाली कमाई के अलावा एडवरटाइजमेंट और दूसरे बिजनेस शामिल हैं.

मेसी की कमाई से जुड़ी एक खास बात इंटर मियामी से भी है. क्लब ने उन्हें रिटायरमेंट के बाद टीम में हिस्सेदारी लेने का ऑप्शन दिया है. अगर वो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्लब के मालिकाना हिस्से में भी शामिल हो सकते हैं.

मेसी लंबे समय से बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए हैं. एडिडास के साथ उनकी लाइफटाइम डील भी उनकी कमाई का एक अहम हिस्सा है. इसके अलावा इंटर मियामी के साथ उनका जुड़ाव भी उनकी फाइनेंशियल हालात को और मजबूत करता है.

कौन है ज्यादा अमीर?

अब दोनों की नेट वर्थ की तुलना करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आगे हैं. फोर्ब्स के मुताबिक रोनाल्डो की नेट वर्थ 1.2 अरब डॉलर और मेसी की 1.1 अरब डॉलर है. यानी दोनों के बीच करीब 10 करोड़ डॉलर का फर्क है. लेकिन, नेट वर्थ अनुमान के हिसाब से होता है और इसमें समय के साथ बदलाव हो सकता है.