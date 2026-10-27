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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सटी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानें कौन है नंबर-1

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानें कौन है नंबर-1

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले फुल मेंबर देशों के बल्लेबाजों की सूची, अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा और दूसरे खिलाड़ियों के रिकॉर्ड की पूरी जानकारी.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 27 Oct 2026 11:17 PM (IST)
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टी20 क्रिकेट में 35 गेंदों में शतक लगाना आसान नहीं है, लेकिन भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ये कमाल करके दिखा दिया. 27 अक्टूबर को खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में उन्होंने 38 गेंदों पर 113 रन बनाए. उनकी इस पारी के बाद एक बार फिर सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की चर्चा होने लगी है. खास बात ये है कि अभिषेक के नाम फुल मेंबर देशों के बल्लेबाजों में सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल शतक का रिकॉर्ड भी है. उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में सेंचुरी पूरी की थी.

भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. उन्होंने 17 सितंबर 2026 को अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में 30 गेंदों में शतक पूरा किया था. इस पारी में उन्होंने 34 गेंदों पर 108 रन बनाए थे.

33 गेंदों में बनाई सेंचुरी 

जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने 23 अक्टूबर 2024 को गाम्बिया के खिलाफ 33 गेंदों में शतक लगाया था. वो इसमें दूसरे स्थान पर हैं.

न्यूजीलैंड के फिन एलन ने 4 मार्च 2026 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 33 गेंदों में शतक जड़ा था. वो सिकंदर रजा के साथ बराबरी पर है. लिहाजा वह भी दूसरे ही पायदान पर हैं.

35 गेंदों में जरा तूफानी शतक 

दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर ने 29 अक्टूबर 2017 को बांग्लादेश के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाया था. उनकी इस पारी ने टी20 इंटरनेशनल में तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया था. भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 22 दिसंबर 2017 को श्रीलंका के खिलाफ इंदौर में 35 गेंदों में शतक लगाया था. वो डेविड मिलर के साथ बराबर रूप से इस स्थान पर हैं.

37 गेंदों में सेंचुरी जड़कर लूटी महफिल

ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड ने 25 जुलाई 2025 को वेस्टइंडीज के खिलाफ 37 गेंदों में शतक पूरा किया था. वेस्टइंडीज के जॉन्सन चार्ल्स ने 26 मार्च 2023 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 39 गेंदों में शतक लगाया था. इंग्लैंड के फिल साल्ट ने भी 39 गेंदों में शतक बनाया है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने फिर दिखाई तूफानी बल्लेबाजी

अभिषेक शर्मा का 30 गेंदों वाला शतक अब भी फुल मेंबर देशों के बल्लेबाजों में सबसे तेज है. न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी ताजा सेंचुरी ने एक बार फिर उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को चर्चा में ला दिया है.

 

यह भी पढ़ें: एक T20I मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 7 भारतीय बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा नंबर-1

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 11:15 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Fastest T20i Century
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