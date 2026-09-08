बीसीसीआई ने उम्र में धोखाधड़ी करने के कारण रोहित यादव को ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ होने वाली वनडे और मल्टी डे सीरीज के लिए स्क्वॉड से बाहर कर दिया है. बोर्ड ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि जूनियर क्रिकेट कमेटी ने रोहित की जगह इंडिया अंडर19 की वन-डे टीम में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के आर्यन सवसनी को और मल्टी-डे टीम में हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के तन्मय बलोदा को शामिल किया है.

एज ग्रुप क्रिकेट में बंगाल का प्रतिनिधित्व कर चुके रोहित यादव को लेकर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ बंगाल (CAB) ने अपनी जांच में पाया कि उनकी उम्र में 27 महीने का अंतर पाया गया. उनके जन्म का साल 3 बार बदला गया. वह हाल ही में श्रीलंका दौरे पर इंडिया अंडर19 टीम के साथ गए थे.

बीसीसीआई ने क्या कहा

बीसीसीआई ने अपने स्टेटमेंट में कहा, "रोहित यादव को राजकोट और अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया अंडर19 के खिलाफ होने वाले मैचों के लिए इंडिया अंडर19 टीम में चुना गया था, लेकिन उम्र से जुड़ी गड़बड़ी के कारण उन्हें टीम से हटा दिया गया है."

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वनडे मैचों के लिए भारत का अपडेटेड अंडर-19 स्क्वॉड

लक्ष्य रायचंदानी (C), यशबर्धन चौहान (VC), रजत बघेल (WK), आर्यवीर सहवाग, V.K. विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), वी. यशवीर, शाविन विनोद, मोहित उलवा, चिगुरुपति वेंकट, काव्या पटेल, आर्यन सवासानी.

मल्टी-डे मैचों के लिए भारत का अपडेटेड अंडर-19 स्क्वॉड

यशबर्धन चौहान (C), लक्ष्य रायचंदानी (VC), सागर विर्क, कुशाग्र ओझा, मनल चौहान, कुश पटेल, मानव कृष्णा (WK), अभिप्राय विश्वास (WK), ईशान ओम, अयान अकरम, प्रणव राघवेंद्र, प्रियांशु सिंह, मोहित उलवा, आर्यन यादव, तन्मय बलोदा.

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इंडिया अंडर-19 बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 वनडे शेड्यूल

वनडे सीरीज का पहला मैच 18 सितंबर को राजकोट में होगा. दूसरा मैच 21 और तीसरा वनडे 23 सितंबर को होगा. वनडे सीरीज के तीनों मैच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेलेंगे.

मल्टी डे सीरीज का शेड्यूल

इंडिया अंडर-19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के बीच 2 मल्टी-डे मैचों की सीरीज होगी. पहला मैच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में 27 सितंबर से शुरू होगा. दूसरा मैच 5 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.