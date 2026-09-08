'सुबह 3 बजे...', PCB पर पाकिस्तानी कोच ने जो कहा सुनकर हिल जाएंगे आप

पाकिस्तान टीम में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और PCB एक नई टेस्ट टीम बनाने की जिद पकड़ चुका है. एकसाथ 7 खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर देना बिल्कुल भी सामान्य घटना नहीं है, वह भी चलती सीरीज के बीच में. इंग्लैंड टूर के दौरान 2 कोच भी बदल दिए गए. इन्हीं में से एक उमर गुल भी रहे, जो पाक टीम के गेंदबाजी कोच हुआ करते थे. उनकी जगह पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एश्ली नॉफके ने ली है.

एश्ली नॉफके ने खुलासा करके बताया कि उन्हें सुबह 3 बजे मैसेज आया कि उन्हें इंग्लैंड भेजा जा रहा है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच से पहले पाक टीम के बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी संभाली है. उन्होंने टीम के अंदर 7 बड़े बदलावों को लेकर कहा कि दुनिया में प्रत्येक टीम को एक बदलाव से गुजरना होता है, जब उम्रदराज खिलाड़ियों को बाहर जाना होता है और युवा खिलाड़ी जिम्मेदारी लेते हैं.

सुबह 3 बजे आया मैसेज

एश्ली नॉफके ऑस्ट्रेलिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं. वह दायें हाथ से तेज गेंदबाजी किया करते थे और फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में उनके बल्लेबाजी आंकड़े भी काफी अच्छे हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ एक वनडे और 2 टी20 मैच खेले. इनमें कुल मिलाकर वो केवल 5 विकेट ले पाए.

उन्होंने कहा, "मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम, क्योंकि मैं उस फैसले करने वाली टीम का हिस्सा नहीं हूं. पाकिस्तान में कोचिंग करते हुए मैंने यह सीख लिया है कि यहां हर समय कुछ न कुछ पक रहा होता है. मुझे मैनेजमेंट से सुबह 3 बजे मैसेज आया कि मुझे इंग्लैंड भेजा जा रहा है."

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नॉफके इससे पहले पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीमों से जुड़े हुए थे, लेकिन सरफराज अहमद और उमर गुल के निकाले जाने के बाद नॉफके और माइक हेसन ने इंग्लैंड टूर पर जिम्मेदारी संभाली है. उन्होंने कहा कि क्या बदलाव होने वाले हैं यह खिलाड़ी के नियंत्रण में नहीं होता, उन्हें सिर्फ अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए.

9 सितंबर से शुरू होगा तीसरा टेस्ट

पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 9 सितंबर से बर्मिंघम में खेला जाएगा. इस मुकाबले से पूर्व सलमान आगा, मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हक समेत 7 खिलाड़ियों को वापस पाकिस्तान भेजा जा चुका है. उनकी जगह 7 युवा खिलाड़ियों को इंग्लैंड बुलाया गया, जिनमें से पांच खिलाड़ियों ने तो अपना इंटरनेशनल डेब्यू तक नहीं किया है. सीरीज में पाकिस्तान 0-2 से पिछड़ रहा है.

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