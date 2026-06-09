हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सVaibhav Sooryavanshi: आखिर हजारों खिलाड़ियों से अलग क्यों हैं वैभव सूर्यवंशी? सामने आई असली वजह

Vaibhav Sooryavanshi: आखिर हजारों खिलाड़ियों से अलग क्यों हैं वैभव सूर्यवंशी? सामने आई असली वजह

IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी के कोच मनीष ओझा और पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने बताया कौन सी बात वैभव को बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 09 Jun 2026 01:10 PM (IST)
Preferred Sources

इस समय विश्व क्रिकेट में अगर किसी युवा खिलाड़ी की चर्चा सबसे तेज हो रही है वह कोई और नहीं वैभव सूर्यवंशी हैं. वही भारत से लेकर इंग्लैंड तक के  क्रिकेट विशेषज्ञ और कमेंटेटर वैभव के खेल की तारीफ कर रहे हैं. हर कोई उन्हें एक असाधारण प्रतिभा मान रहा है. हालांकि, उनके मेंटॉर वसीम जाफर और बचपन के कोच मनीष ओझा ने उनकी सफलता के पीछे की असली वजह कुछ और बताई है. युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस समय इंडिया ए टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर हैं, लेकिन उनकी चर्चा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. वहीं क्रिकेट जगत में हर तरफ उनके प्रदर्शन और प्रतिभा की बात हो रही है. 

वसीम जाफर ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने वैभव को क्रिकेट की कुछ अहम बारीकियां सिखाई हैं. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि उन्होंने जो बातें वैभव को बताई, वही कई अन्य बल्लेबाजों को भी बताई थीं. लेकिन फर्क इस बात का रहा कि वैभव ने उन सीखों को बहुत तेजी से समझा और उन्हें अपने खेल में उतार लिया. जाफर के मुताबिक, सीखने की यही क्षमता और उसे मैदान पर लागू करने का हुनर वैभव को बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है. उनका मानना है कि वैभव की तेजी से सीखने और खुद को बेहतर बनाने की आदत ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है.

सिर्फ क्रिकेट नहीं, ऊपरवाले की भी मेहरबानी- मनीष ओझा

वैभव सूर्यवंशी के कोच मनीष ओझा का मानना है कि उनकी सफलता के पीछे सिर्फ क्रिकेटिंग स्किल्स नहीं हैं. TV9 से बातचीत में उन्होंने कहा कि वैभव एक अलग स्तर के खिलाड़ी हैं और उन्हें खास बनाने में ईश्वर की विशेष कृपा भी शामिल है. मनीष ओझा ने कहा कि कोई भी कोच, माता-पिता या सिस्टम अकेले ऐसा खिलाड़ी तैयार नहीं कर सकता. उन्होंने खुद को सिर्फ एक माध्यम बताया और कहा कि वह खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें पिछले पांच वर्षों तक वैभव को प्रशिक्षित करने का अवसर मिला.

यह भी पढ़ें- क्या अभिषेक शर्मा कर रहे हैं माहिरा शर्मा को डेट? इंस्टाग्राम की 'सीक्रेट' पोस्ट से चर्चाएं तेज

क्या है वैभव की सफलता का सबसे बड़ा कारण?

मनीष ओझा के अनुसार, वह हजारों बच्चों को क्रिकेट की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन हर कोई वैभव जैसा नहीं बन पाता. उनका मानना है कि मेहनत और प्रशिक्षण एक खिलाड़ी को एक स्तर तक जरूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन असाधारण प्रतिभा ईश्वर का आशीर्वाद होती है.

यह भी पढ़ें- Cricket Record: 27 गेंदों में ठोक दिया शतक, 41 बॉल पर 144 रन ती तूफानी पारी; जानिए सबकुछ

उन्होंने कहा कि क्रिकेट में सफलता के लिए मेहनत बेहद जरूरी है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके पास जन्मजात प्रतिभा होती है. यही वजह है कि सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी इतिहास में अपनी अलग पहचान बना पाए. ओझा का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी भी उसी दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं.

Published at : 09 Jun 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
WASIM JAFFER Vaibhav Sooryvanshi Manish Ojha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
Vaibhav Sooryavanshi: आखिर हजारों खिलाड़ियों से अलग क्यों हैं वैभव सूर्यवंशी? सामने आई असली वजह
Vaibhav Sooryavanshi: आखिर हजारों खिलाड़ियों से अलग क्यों हैं वैभव सूर्यवंशी? सामने आई असली वजह
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026: 'ब्राजील के ऊपर संकट के बादल', सबसे ज्यादा गोल करने वाले
'ब्राजील के ऊपर संकट के बादल', सबसे ज्यादा गोल करने वाले "नेमार" इंजरी से परेशान
स्पोर्ट्स
कौन जीतेगा इतिहास का सबसे बड़ा FIFA वर्ल्ड कप? ट्रॉफी और गोल्डन बूट के दावेदार; जानें सबकुछ
कौन जीतेगा इतिहास का सबसे बड़ा FIFA वर्ल्ड कप? ट्रॉफी और गोल्डन बूट के दावेदार; जानें सबकुछ
स्पोर्ट्स
इंटरनेशनल प्रेशर नहीं झेल पाए वैभव सूर्यवंशी, बुरी तरह फ्लॉप 'वंडर बॉय'; मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंद पर हुए आउट
इंटरनेशनल प्रेशर नहीं झेल पाए वैभव सूर्यवंशी, मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंद पर हुए आउट
Advertisement

वीडियोज

गीता मां ने 52 साल की उम्र में सीक्रेट शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं-
E85 Fuel आप अपनी गाड़ी में डाल सकते हैं ? | Auto Live #e85 #flexfuel
Babla Kochhar ने खोले career के अनसुने राज, बताया कैसे मिला Acting में दूसरा मौका
Khan Sir Controversy: What happened inside the courtroom today regarding Khan Sir's case? | Patna Coaching Firing
Iran-US-Israel War Update: हूती विद्रोहियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला | Trump| Middle East Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM बनने के बाद DK शिवकुमार की आफत! मंत्री और विधायक पहुंच गए दिल्ली, जानें क्यों मची खींचतान
CM बनने के बाद DK शिवकुमार की आफत! मंत्री और विधायक पहुंच गए दिल्ली, जानें क्यों मची खींचतान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आपका गैंग एकदम्मे नंगई पर उतारू हो चुका...', ओम प्रकाश राजभर की ये बात अखिलेश को नहीं आएगी पसंद
'आपका गैंग एकदम्मे नंगई पर उतारू हो चुका...', ओम प्रकाश राजभर की ये बात अखिलेश को नहीं आएगी पसंद
इंडिया
Monssoon In India: '2-3 दिन के भीतर...', अब इन 3 राज्यों में होगी मानसून की एंट्री, IMD ने दिया बड़ा अपडेट
'2-3 दिन के भीतर...', अब इन 3 राज्यों में होगी मानसून की एंट्री, IMD ने दिया बड़ा अपडेट
फ़ुटबॉल
कौन जीतेगा इतिहास का सबसे बड़ा FIFA वर्ल्ड कप? ट्रॉफी और गोल्डन बूट के दावेदार; जानें सबकुछ
कौन जीतेगा इतिहास का सबसे बड़ा FIFA वर्ल्ड कप? ट्रॉफी और गोल्डन बूट के दावेदार; जानें सबकुछ
बॉलीवुड
Bandar BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
इंडिया
यूसुफ पठान ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ तो आया अधीर रंजन चौधरी का पहला रिएक्शन, कहा- 'TMC ने तो मुझे...'
यूसुफ पठान ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ तो आया अधीर रंजन का पहला रिएक्शन, कहा- 'TMC ने तो मुझे...'
बिहार
कोचिंग सेंटर पर हमला मामले में खान सर को बड़ी राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर सुनाया फैसला
कोचिंग सेंटर पर हमला मामले में खान सर को बड़ी राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर सुनाया फैसला
ऑटो
पहाड़ हो या हाईवे, हर रास्ते की बादशाह हैं ये Adventure Bikes, कीमत और फीचर्स जानकर हो जाएंगे हैरान
पहाड़ हो या हाईवे, हर रास्ते की बादशाह हैं ये Adventure Bikes, कीमत और फीचर्स जानकर हो जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget