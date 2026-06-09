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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सCricket Record: 27 गेंदों में ठोक दिया शतक, 41 बॉल पर 144 रन ती तूफानी पारी; जानिए सबकुछ

Cricket Record: 27 गेंदों में ठोक दिया शतक, 41 बॉल पर 144 रन ती तूफानी पारी; जानिए सबकुछ

जब भी टी20 क्रिकेट का जिक्र होता है, तो हमारे मन में सबसे पहले चौकों-छक्कों की बारिश, विस्फोटक बल्लेबाजी और रिकॉर्ड तोड़ पारियों की तस्वीर उभरती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Amisha Pathak | Updated at : 09 Jun 2026 10:42 AM (IST)
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जब भी टी20 क्रिकेट का जिक्र होता है, तो हमारे मन में सबसे पहले चौकों-छक्कों की बारिश, विस्फोटक बल्लेबाजी और रिकॉर्ड तोड़ पारियों की तस्वीर उभरती है. लेकिन क्या आपने टी20 क्रिकेट में ऐसी पारी देखी है, जब किसी बैट्समैन ने 351.21 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हों. ऐसी पारी जिसमें 18 छक्के और 24 चौके लगे हों. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड भारतीय मूल के साहिल चौहान के नाम दर्ज है.

करीब डेढ़ साल पहले उन्होंने महज 27 गेंदों में शतक ठोककर इतिहास रच दिया था. हरियाणा के पिंजौर में जन्मे साहिल आज यूरोपीय क्रिकेट के सबसे चर्चित खिलाड़ियों में गिने जाते हैं और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से लगातार सुर्खियां बटोरते रहे हैं.

बता दें कि पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के बीच इस अंजान क्रिकेटर ने अचानक क्रिकेटप्रेमियों के दिल में जगह बना ली. जब पूरी दुनिया न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट का आखिरी टी20 वर्ल्ड कप मैच देख रही थी, तब इस्टोनिया का यह बैटर गगनचुंबी छक्के लगाकर इतिहास रच रहा था. 27 गेंद में शतक. 41 गेंद में 144 रन. एक पारी में 18 छक्के... ये वही आंकड़े हैं, जो साहिल चौहान के नाम दर्ज हैं. यह सब अपनी-अपनी कैटेगरी के वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं.

जून 2024 में एक तरफ टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी की टीमें आमने-सामने थीं, वहीं दूसरी ओर इस्टोनिया और साइप्रस के बीच खेले जा रहे टी20 मुकाबले में एक ऐसा रिकॉर्ड बन रहा था, जिसने क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए साइप्रस ने 191 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी इस्टोनिया की टीम ने महज 9 रन पर दो विकेट गंवा दिए. इसके बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए साहिल चौहान ने मैच का रुख ही बदल दिया. उन्होंने मैदान के चारों ओर चौकों-छक्कों की बारिश करते हुए साइप्रस के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. उनकी तूफानी पारी की बदौलत इस्टोनिया ने सिर्फ 13 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया.

साहिल चौहान ने साइप्रस के खिलाफ महज 41 गेंदों में नाबाद 144 रन ठोककर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया था. अपनी पारी में उन्होंने 24 चौके और 18 छक्के लगाए, जो एक टी20 इंटरनेशनल पारी में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड है. उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में शतक पूरा किया, जो आज भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे तेज शतक है. 33 वर्षीय साहिल ने अपने चौथे अंतरराष्ट्रीय मैच में यह कारनामा किया था. अब तक 13 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके साहिल के नाम 382 रन हैं, जिन्हें उन्होंने 206.48 के शानदार स्ट्राइक रेट से बनाया है.

 

Published at : 09 Jun 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
T20 International Cricket Sahil Chauhan Estonia Cricket Team
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