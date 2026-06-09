क्या अभिषेक शर्मा कर रहे हैं माहिरा शर्मा को डेट? इंस्टाग्राम की 'सीक्रेट' पोस्ट से चर्चाएं तेज

भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उनका नाम एक्ट्रेस माहिरा शर्मा के साथ जोड़ा जा रहा है. हाल ही में दोनों ने अपने-अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ पोस्ट शेयर किए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है.

दरअसल, माहिरा शर्मा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की थीं. इन तस्वीरों में वह ब्लैक टैंक टॉप और जींस पहने नजर आईं. तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, 'बातें बनानी हैं तो बनाओ, लेकिन मेरी क्यूटनेस पर बनाओ.' हालांकि, फैंस का ध्यान उनके कैप्शन से ज्यादा एक खास चीज पर गया. माहिरा के हाथ में ब्लैक रंग का प्लस साइन वाला ब्रेसलेट दिखाई दिया. यही ब्रेसलेट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. इसके बाद फैंस ने अभिषेक शर्मा के साथ उनके नाम को जोड़ना शुरू कर दिया और दोनों के रिलेशनशिप में होने की अटकलें तेज हो गईं.

असल में, जिस समय माहिरा ने यह पोस्ट शेयर की, लगभग उसी दौरान अभिषेक शर्मा ने भी अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थीं. आईपीएल के बाद शेयर की गई इन तस्वीरों में अभिषेक के हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही प्लस साइन वाला ब्रेसलेट नजर आया. यही समानता फैंस के बीच चर्चा का कारण बन गई.

एक जैसे ब्रेसलेट और लगभग एक ही समय पर शेयर की गई तस्वीरों को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के कयास लगाने लगे. फैंस का मानना है कि दोनों के बीच कुछ खास जरूर चल रहा है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

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गौर करने वाली बात यह भी है कि आईपीएल 2026 के दौरान कई मैचों में अभिषेक शर्मा के हाथ में यही प्लस साइन वाला ब्रेसलेट देखा गया था. ऐसे में अब माहिरा के साथ उसी तरह का ब्रेसलेट नजर आने के बाद चर्चाएं तेज हो गईं हैं. हालांकि, दोनों ने रिश्ते को लेकर फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की है. अगर माहिरा शर्मा की बात करें तो वह टीवी और पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की फेमस सेलिब्रिटी हैं.

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वह कई पंजाबी म्यूजिक वीडियो और फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा दिखा चुकी हैं. इसके अलावा उन्हें ‘बिग बॉस 13’ से भी काफी लोकप्रियता मिली थी. माहिरा ‘नागिन’ और ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ जैसे चर्चित टीवी शोज में काम कर चुकी हैं. महिरा जम्मू-कश्मीर से है.