Amanpreet Singh Gill Dies: महज 36 साल की उम्र में इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर
Amanpreet Singh Gill Dies: पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने उनके निधन पर आधिकारिक बयान जारी कर शोक व्यक्त किया और पंजाब क्रिकेट में उनके लंबे योगदान को याद किया.
Amanpreet Singh Gill Dies: पंजाब के पूर्व क्रिकेटर अमनप्रीत सिंह गिल का 36 वर्ष की उम्र में चंडीगढ़ में निधन हो गया है. उनके निधन से घरेलू क्रिकेट जगत में दुख की लहर है. वह एक मिडियम पेसर थे. गिल ने भारत के कई बड़े क्रिकेटरों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया था और उन्हें पंजाब क्रिकेट का समर्पित और विनम्र खिलाड़ी माना जाता था.
गिल ने अपने करियर में पंजाब की ओर से छह फर्स्ट क्लास मैच खेले थे. वे इंडियन प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में किंग्स इलेवन पंजाब का भी हिस्सा रहे थे. खेल से संन्यास के बाद भी वे क्रिकेट से जुड़े रहे और पंजाब सीनियर चयन समिति के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे.
पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने उनके निधन पर आधिकारिक बयान जारी कर शोक व्यक्त किया और पंजाब क्रिकेट में उनके लंबे योगदान को याद किया.
पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा कि गिल ने 'समर्पण और जुनून' के साथ पंजाब क्रिकेट की सेवा की थी और उन्होंने भारत अंडर-19, पंजाब टीम और किंग्स इलेवन पंजाब का प्रतिनिधित्व किया था.
संस्था ने उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर उन्हें शक्ति दे. जानकारी के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार चंडीगढ़ के मनीमाजरा श्मशान घाट में किया जाएगा.
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी अपने पूर्व साथी और मित्र को श्रद्धांजलि दी. युवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा करते हुए गिल को 'शांत और मेहनती क्रिकेटर' बताया, जिन्होंने खेल को बहुत प्यार किया.
युवराज सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने शुरुआती क्रिकेट करियर में गिल के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया था और उनकी यादें हमेशा साथ रहेंगी. उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और गिल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.
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Source: IOCL