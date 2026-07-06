श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार कर रही है. बतौर कप्तान अय्यर के लिए पहला टास्क बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, आयरलैंड के खिलाफ सीरीज थी जिनसे भारत कभी नहीं हारा था. लेकिन आयरलैंड में 0-2 से सीरीज हार एक बड़ा झटका था, फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच रद्द हुआ और दूसरे में हार का सामना करना पड़ा. इस बीच भारतीय टीम में कई बदलाव देखे गए, वाशिंगटन, प्रसिद्ध कृष्णा गए, प्रिंस यादव, सूर्यांश शेडगे खेले फिर संजू सैमसन को बाहर कर वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू करवाया गया. इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने रजत पाटीदार के नाम पर विचार करने की सलाह दी है.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने चयनकर्ताओं और मैनेजमेंट को सुझाव दिया है कि भविष्य में रजत पाटीदार के नाम पर विचार करें, जिन्होंने अपनी कप्तानी में RCB को लगातार 2 बार खिताब जिताए. छोटे फॉर्मेट में पाटीदार का रिकॉर्ड शानदार है, हालांकि उन्होंने अभी भारत के लिए T20 में डेब्यू नहीं किया है.

इरफान ने एक्स पर लिखा, "इस समय भारतीय क्रिकेट टीम में बहुत सारे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, ये एक और कारण है कि भारतीय टीम को भविष्य में रजत पाटीदार के नाम पर विचार करना चाहिए." 33 वर्षीय पाटीदार ने भारत के लिए 3 टेस्ट और 1 वनडे मैच खेला है. डोमेस्टिक और लीग में पाटीदार ने 106 टी20 पारियों में 3389 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 31 अर्धशतक हैं.

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पठान ने आगे लिखा, "मुझे पूरी उम्मीद है कि रजत पाटीदार को मौका मिलेगा, खासतौर पर इसलिए क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के अगले संस्करण से पहले प्रयोग करने के लिए काफी समय है."

रजत पाटीदार IPL में 2021 से खेल रहे हैं, अपने पहले सीजन से वह RCB के लिए खेल रहे हैं. 2025 में उन्हें टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था, उन्होंने अपनी कप्तानी में बेंगलुरु को पहला IPL खिताब जिताया. पिछली संस्करण में उनकी कप्तानी में बेंगलुरु ने ट्रॉफी उठाई. उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन भी शानदार रहा था. IPL 2026 में पाटीदार ने 14 पारियों में 501 रन बनाए थे, उनका स्ट्राइक रेट 192.69 का था.

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