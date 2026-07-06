Major League Cricket 2026: W,W,W,W... आखिरी 4 गेंदों पर झटके 4 विकेट, इस गेंदबाज ने बरपाया कहर

Dasun Shanaka Hat-trick: मेजर लीग क्रिकेट 2026 में सिएटल ओरकास के ऑलराउंडर दासुन शनका ने अपनी घातक गेंदबाजी से मैच का रुख पलट दिया. उन्होंने आखिरी ओवर में हैट्रिक समेत लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट चटकाकर सिएटल ओरकास को टेक्सस सुपर किंग्स के खिलाफ रोमांचक जीत दिला दी. यह उनके टी20 करियर की पहली हैट्रिक भी रही. 122 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही टेक्सस सुपर किंग्स को अंतिम ओवर में जीत के लिए 15 रन चाहिए थे. सिएटल ओरकास के कप्तान मार्कस स्टोइनिस ने यह जिम्मेदारी दासुन शनका को सौंपी. पहली ही गेंद पर शुभम रंजने ने चौका जड़ दिया, जबकि दूसरी गेंद पर एक रन लेकर स्ट्राइक डोनोवन फरेरा को दे दी. अब टेक्सस को आखिरी 4 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाने थे और उसके 5 विकेट भी बाकी थे.

आखिरी 4 गेंदों में पलट गया मैच

यहीं से मुकाबले का पूरा पासा पलट गया. शनका ने तीसरी गेंद पर डोनोवन फरेरा को क्लीन बोल्ड कर दिया. इसके बाद अगली गेंद पर काल्विन सावेज को हेटमायर के हाथों कैच कराकर लगातार दूसरा विकेट हासिल किया.

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हैट्रिक पूरी कर रचा इतिहास

शनका हैट्रिक पर थे और सामने एडम मिल्न बल्लेबाजी के लिए आए. उन्होंने मिल्न को विकेटकीपर टिम साइफर्ट के हाथों कैच कराकर अपने टी20 करियर की पहली हैट्रिक पूरी की. यह मेजर लीग क्रिकेट 2026 की दूसरी हैट्रिक भी रही. लेकिन शनका यहीं नहीं रुके. उन्होंने पारी की आखिरी गेंद पर अम्सी डि सिल्वा को भी आउट कर दिया. इस तरह उन्होंने मैच की अंतिम 4 गेंदों पर लगातार 4 विकेट लेकर टेक्सस सुपर किंग्स से जीत छीन ली.

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शनका के दम पर सिएटल ओरकास की रोमांचक जीत

इस मुकाबले में सिएटल ओरकास ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 121 रन बनाए थे. जवाब में टेक्सस सुपर किंग्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 112 रन ही बना सकी और उसे 9 रन से हार का सामना करना पड़ा. दासुन शनका ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 26 रन देकर 4 विकेट झटके. आखिरी ओवर में उनके मैच जिताऊ प्रदर्शन के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया.