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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सVaranasi Cricket Satdium: 90 प्रतिशत काम पूरा, जानिए कब तक तैयार होगा UP का तीसरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम?

Varanasi Cricket Satdium: 90 प्रतिशत काम पूरा, जानिए कब तक तैयार होगा UP का तीसरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम?

उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी के गंजारी में तैयार हो रहा है. वाराणसी मंडल के कमिश्नर एस राजलिंगम ने सोमवार को बताया कि स्टेडियम का काम करीब 90 प्रतिशत पूरा हो गया है.

Reported By : IANS एजेंसी |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 16 Jun 2026 08:28 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी के गंजारी में तैयार हो रहा है, जिसका निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है. वाराणसी मंडल के कमिश्नर एस राजलिंगम ने सोमवार को बताया कि स्टेडियम का काम करीब 90 प्रतिशत पूरा हो गया है.

एस राजलिंगम ने पत्रकारों से कहा, "स्टेडियम में लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा हो गया है. अभी छत बनाने का काम थोड़ा-सा बचा है. घास का काम भी बचा है. उम्मीद है कि यह काम जुलाई तक पूरा हो जाएगा".

गंजारी में रिंग रोड के पास शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर बन रहे, इस क्रिकेट स्टेडियम में भगवान शिव के डमरू, चंद्रमा, त्रिशूल और बेलपत्र की आकृति दिखाई देगी. इसके अलावा, स्टेडियम की सीढ़ियां बनासर के घाटों की सीढ़ियों की याद दिलाएगी. दिव्यांगो के लिए लिफ्ट की सुविधा भी होगी. 

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त्रिशूल के आकार की फ्लडलाइट्स को पूरे परिसर के चारों ओर स्थापित किया गया है. सड़क से लेकर स्टेडियम परिसर तक, हर जगह शिव तत्वों की झलक इस स्टेडियम को बेहद खास बनाती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को इस स्टेडिमय की आधारशिला रखी थी. करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे, इस स्टेडियम में 30 हजार से अधिक दर्शक एक-साथ मैच का लुत्फ उठा सकेंगे. इसके साथ ही 1,500 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था भी होगी.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की देखरेख में इस स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम का भी ख्याल रखा गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 3 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद जल्द ही इस मैदान पर फिर से खेलने लायक बनाया जा सकेगा. वर्ल्ड क्लास मीडिया गैलरी के साथ यहां वीवीआईपी लाउंज और अन्य खेलों की सुविधाएं रहेंगी. हर महीने निर्माण कार्य की रिपोर्ट शासन के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय भी भेजी जा रही है. प्रशासनिक अधिकारी समय-समय पर कार्यों का जायजा ले रहे हैं.

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Published at : 16 Jun 2026 08:28 AM (IST)
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