भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रन बना लिए हैं. यह मुकाबला चेस्टर ली स्ट्रीट पर खेला जा रहा है, जहां टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक लगाया. केवल 6 के स्कोर पर पहले दो विकेट खोने के बाद भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया. श्रेयस अय्यर ने 68 रन बनाए.

6 पर गिरे 2 विकेट, फिर अभिषेक का तूफान

भारतीय टीम के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने ओपनिंग की. सैमसन केवल एक रन बनाकर आउट हो गए, दूसरी ओर ईशान किशन का किस्मत ने साथ नहीं दिया. ईशान बिना खाता खोले रन आउट हो गए. इस तरह भारत ने सिर्फ 6 के स्कोर पर 2 विकेट खो दिए थे. उसके बाद अभिषेक शर्मा ने तबाही मचाते हुए 20 गेंद में फिफ्टी पूरी की. अभिषेक ने इंग्लैंड की धरती पर भारत के लिए सबसे तेज पचासा ठोंकने का रिकॉर्ड भी बनाया.

कप्तान श्रेयस का पहला अर्धशतक

श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान अपना पहला और करियर में कुल नौवां अर्धशतक लगाया. अय्यर ने पचास रन पूरे करने के लिए 38 गेंद खेलीं, जो उनके व्यक्तिगत टी20 करियर का सबसे धीमा अर्धशतक है. अय्यर ने 47 गेंद में 68 रन बनाए और इस पारी में 6 चौके और एक छक्का लगाया. दूसरी ओर तिलक वर्मा 13 गेंद खेलकर 13 रन बना पाए.

भारतीय पारी में हर्षित राणा चर्चा का विषय बने, जिन्हें अक्षर पटेल से पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा गया. हर्षित खाता तक नहीं खोल पाए और स्टंप आउट हो गए.

शिवम दुबे ने भी दिखाया कमाल

शिवम दुबे ने भी डेथ ओवरों में एक बढ़िया फिनिशर का किरदार निभाया और 21 गेंद में 42 रन बनाकर नाबाद लौटे. इस ताबड़तोड़ पारी में शिवम दुबे ने 2 चौके और 3 छक्के लगाए. दूसरी ओर जोस बटलर ने टी20 में बतौर विकेटकीपर 100वां डिसमिसल किया है. हर्षित राणा उनका 100वां शिकार बने.

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