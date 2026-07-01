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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभिषेक शर्मा ने 20 गेंद में फिफ्टी लगाकर रचा इतिहास, टी20 का ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम

अभिषेक शर्मा ने 20 गेंद में फिफ्टी लगाकर रचा इतिहास, टी20 का ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम

Abhishek Sharma Fastest Fifty: अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में 20 गेंद में फिफ्टी लगाकर ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 01 Jul 2026 11:21 PM (IST)
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अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में इतिहास रच दिया है. उन्होंने इस मुकाबले में केवल 20 गेंद में पचास रन पूरे करके एक ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया. अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड की धरती पर खेलते हुए किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड अब अभिषेक के नाम हो गया है.

अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में 20 गेंद में फिफ्टी पूरी की. इस मुकाबले में उन्होंने 24 गेंद खेलकर 59 रन बनाए, लेकिन आउट होने से पहले केएल राहुल का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ गए.

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास

अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड की धरती पर खेलते हुए भारत के लिए सबसे तेज टी20 फिफ्टी लगाई है. इससे पहले यह रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम था, जिन्होंने साल 2018 में मैंचेस्टर में खेलते हुए 27 गेंद में अर्धशतक पूरा किया था. अभिषेक ने अपनी इस तूफानी पारी में 6 चौके और 4 छक्के लगाए.

उनके लिए यूके टूर अब तक उतार-चढ़ाव भरा रहा है. आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने तूफानी अंदाज में 49 रन बनाए थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में बिना खाता खोले आउट हो गए थे. अब इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपने टी20 करियर का 11वां अर्धशतक लगाया है.

सबसे तेज 100 छक्के लगाए

इसी मुकाबले में अभिषेक ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 100 सिक्स पूरे करने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है. अभिषेक ने 785 गेंदों में 100 सिक्स लगाए हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के एविन लुईस का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 789 गेंदों में 100 छक्के लगाए थे. अभिषेक ऐसे पहले भारतीय भी हैं, जिन्होंने एक हजार से कम गेंद खेलकर छक्कों का शतक लगाया है. भारतीयों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर सूर्यकुमार यादव हैं, जिन्होंने 1007 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 01 Jul 2026 11:21 PM (IST)
Tags :
India Vs England Abhishek Sharma IND Vs ENG 1st T20 IND VS ENG
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