महिला टी20 विश्व कप 2026 जारी है. टीम इंडिया ने अपने सफर का आगाज पहले मैच में पाकिस्तान को रौंद कर किया है. आज हम आपको टी-20 क्रिकेट में आईसीसी की रैंकिंग में टॉप पांच बल्लेबाज कौन है इसपर चर्चा करेंगे. कौनसी महिला खिलाड़ी किस स्थान पर बैटिंग रैंकिंग में है आइए जानते हैं.

दरअसल, टॉप 5 में दो महिला बल्लेबाज़ ऑस्ट्रेलिया की हैं. दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और भारतीय टीम की महिलाएं भी इस लिस्ट में शामिल हैं.

1.जॉर्जिया वॉल

टी-20 की बैटिंग रैंकिंग में, पहले स्थान पर दांए हाथ की बल्लेबाज़ जॉर्जिया वॉल मौजूद हैं. जॉर्जिया वॉल ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम में कमाल की ओपनिंग बल्लेबाज़ हैं. जॉर्जिया वॉल अपने टी20 करियर में 13 मैच खेल चुकी हैं. जॉर्जिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ, 12वें टी20 मैच में 101 रनों की कमाल की शतकीय पारी खेली थी. जॉर्जिया वॉल ने अपने टी20 करियर में 474 रन बनाए हैं. इस दौरान जॉर्जिया वॉल का स्ट्राइक रेट 156.44 का रहा. जॉर्जिया वॉल ने टी20 करियर में 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं.

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2.बेथ मूनी

बैटिंग रैंकिंग में, दूसरे स्थान पर बांए हाथ की बल्लेबाज़ बेथ मूनी हैं. बेथ ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम में ओपनर के तौर पर खेलती हैं. बेथ मूनी बल्लेबाज़ी के साथ विकेट कीपर का रोल भी अदा करती हैं. बेथ अपने टी20 करियर में 115 से अधिक मैच खेल चुकी हैं. 115 टी20 मैचों में बेथ ने कुल 3,400 रन बनाए हैं. टी20 मैचों में बेथ मूनी की स्ट्राइक रेट 125 का रहा. उन्होंने इंग्लैंड टीम के खिलाफ 117 रनों की शतकीय पारी भी खेली है. बेथ मूनी के नाम टी20 करियर में दो शतक और 27 अर्धशतक रहे हैं.

3.लौरा वोल्वाड

बैटिंग रैंकिंग में, तीसरे स्थान पर दांए हाथ की बल्लेबाज़ लौरा वोल्वाड हैं. लौरा वोल्वाड दक्षिण अफ्रीका टी20 टीम की कप्तान भी हैं. लौरा वोल्वाड ने अपने टी20 करियर में कुल 98 मैच खेले हैं. उन्होने 98 मैचों में 2,700 रन बनाए हैं. लौरा वोल्वाड ने भारत के खिलाफ 115 रनों का शतक भी लगाया हुआ है. लौरा वोल्वाड के नाम टी20 करियर में 3 शतक और 16 अर्धशतक रहे हैं.

4.हैली मेथ्यूज

महिला विश्वकप 2026 की बैटिंग रैंकिंग में, चौथे स्थान पर वेस्टइंडीज टीम की प्रमुख ऑलराउंडर हैली मेथ्यूज आती हैं. हैली मेथ्यूज अपने टी20 करियर में 100 से ज्यादा मुकाबले खेल चुकी हैं. टी20 करियर में उनके नाम कुल 3,200 रन रहे हैं. इस दौरान हैली का स्ट्राइक रेट 116 का रहा. हैली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 132 रनों का शतक भी लगाया है. साथ ही उन्होंने 120 से ज्यादा विकेट भी झटके हैं. उनकी सर्वश्रेष्ट गेंदबाज़ी श्रीलंका के खिलाफ रही. हैली ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैच में 10 रन देकर 4 विकेट निकाले थे.

5.स्मृति मंधाना

महिला क्रिकेटरों की बैटिंग रैंकिंग में, पांचवे स्थान पर बांए हाथ की भारतीय बल्लेबाज़ स्मृति मंधाना आती हैं. स्मृति मंधाना ने अपने टी20 करियर में कुल 160 मैच खेले है. 160 मैचों में स्मृति मंधाना ने कुल 4,200 रन बनाए. स्मृति मंधाना का इस दौरान स्ट्राइक रेट 124.38 का रहा. स्मृति मंधाना ने अपने करियर में 1 शतक और 33 अर्धशतक लगाए है.

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