अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, बना दिया सबसे तेज 100 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

Abhishek Sharma World Record Fastest 100 Sixes: अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने यह कमाल चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में किया. अभिषेक ने 785 गेंदों में 100 छक्के पूरे कर लिए. इसके साथ भारतीय ओपनर ने बड़े-बड़े दिग्गजों को पछाड़ दिया.

अभिषेक से पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज एविन लुईस के नाम पर दर्ज था, जिन्होंने 789 गेंदों में यह कमाल किया था. अभिषेक ने 4 गेंदों का फासला कायम करते हुए इस महारिकॉर्ड पर अपना नाम लिखवा लिया है.

लिस्ट में टॉप-6 बल्लेबाजों पर नजर डाली जाए, तो सूर्यकुमार यादव भी नजर आते हैं. सूर्या 1007 गेंदों में 100 टी20 इंटरनेशनल छक्के पूरे किए थे. वह लिस्ट में सबसे नीचे छठे पायदान पर हैं.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज (गेंदों के लिहाज से)

अभिषेक शर्मा- 785 गेंद

एविन लुईस- 789 गेंद

फिन एलन- 871 गेंद

टिम डेविड- 931 गेंद

कॉलिन मुनरो- 963 गेंद

सूर्यकुमार यादव- 1007 गेंद

20 गेंदों में जड़ी फिफ्टी

अभिषेक ने तेज तर्रार पारी खेलते हुए 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. वह 24 गेंदों में 59 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे. इस दौरान अभिषेक के बल्ले से 6 चौके और 4 छक्के निकले.

इससे पहले आयरलैंड दौरे पर पहले टी20 में भी अभिषेक का बल्ला चला था. मुकाबले में उन्होंने 20 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्के लगाकर 49 रन स्कोर किए थे. हालांकि सीरीज के दूसरे मैच में वह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे. अब इंग्लिश टीम के खिलाफ अभिषेक का बल्ला चला है.

आयरलैंड के खिलाफ सीरीज गंवा चुकी है टीम इंडिया

आयरलैंड के खिलाफ खेली गई 2 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया को 2-0 से हार का सामना करना पड़ा था. यह पहला मौका था कि जब टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ किसी फॉर्मेट की सीरीज में हार का सामना किया था. यह शर्मनाक कारनामा श्रेयस अय्यर की कप्तानी में हुआ था. अब अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया दूसरी सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेल रही है.

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