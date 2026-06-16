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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट150 की रफ्तार वाला खूंखार गेंदबाज टीम इंडिया में शामिल, अफगानिस्तान वनडे से पहले अचानक बदला स्क्वाड

150 की रफ्तार वाला खूंखार गेंदबाज टीम इंडिया में शामिल, अफगानिस्तान वनडे से पहले अचानक बदला स्क्वाड

Big Change Team India Squad: ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले टीम इंडिया में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है. गुजरात टाइटंस के एक खूंखार गेंदबाज की टीम में एंट्री हुई है.

Reported By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Jun 2026 07:38 AM (IST)
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श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई सीरीज के लिए टीम इंडिया में बदलाव हुआ है. तेज गेंदबाज युद्धवीर सिंह चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए हैं और अशोक शर्मा को उनका रिप्लेसमेंट घोषित किया गया है. अशोक शर्मा राजस्थान से आते हैं, लेकिन कुछ समय पहले ही उन्होंने घरेलू क्रिकेट में गुजरात के लिए खेलने का निर्णय किया था.

ट्राई सीरीज में भारतीय टीम तीन मुकाबलों में 2 शिकस्त झेल चुकी है. सोमवार को श्रीलंका ए के खिलाफ सुपर ओवर तक चले मैच में आई हार से भारत की फाइनल की उम्मीदों को झटका लगा है. भारतीय टीम को फाइनल में जाना है तो 17 जून को हर हाल में अफगानिस्तान को हराना होगा. 

इसी बीच आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए खेलने वाले अशोक शर्मा आज/मंगलवार को कोलंबो के लिए उड़ान भरेंगे. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की मानें तो कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल, अशोक शर्मा की 150 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार और फिर उसी एक्शन से 115 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से स्लोवर गेंद फेंकने की काबिलियत से बहुत प्रभावित हुए हैं.

अशोक शर्मा ने आईपीएल 2026 में दमदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए 6 मुकाबलों में 10 विकेट लिए थे. वे महंगे साबित हुए, लेकिन अपनी रफ्तार और स्लोवर गेंदों से बल्लेबाजों को लगातार चकमा देने का काम किया था.

राजस्थान से आने वाला यह गेंदबाज सबसे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के समय चर्चा में आया था. उन्होंने 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में सबसे ज्यादा (22) विकेट लिए थे.  उसके बाद उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी दमदार प्रदर्शन किया और राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. उन्होंने 7 मैचों में 13 विकेट चटकाए थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Jun 2026 07:38 AM (IST)
Tags :
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