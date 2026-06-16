श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई सीरीज के लिए टीम इंडिया में बदलाव हुआ है. तेज गेंदबाज युद्धवीर सिंह चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए हैं और अशोक शर्मा को उनका रिप्लेसमेंट घोषित किया गया है. अशोक शर्मा राजस्थान से आते हैं, लेकिन कुछ समय पहले ही उन्होंने घरेलू क्रिकेट में गुजरात के लिए खेलने का निर्णय किया था.

ट्राई सीरीज में भारतीय टीम तीन मुकाबलों में 2 शिकस्त झेल चुकी है. सोमवार को श्रीलंका ए के खिलाफ सुपर ओवर तक चले मैच में आई हार से भारत की फाइनल की उम्मीदों को झटका लगा है. भारतीय टीम को फाइनल में जाना है तो 17 जून को हर हाल में अफगानिस्तान को हराना होगा.

इसी बीच आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए खेलने वाले अशोक शर्मा आज/मंगलवार को कोलंबो के लिए उड़ान भरेंगे. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की मानें तो कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल, अशोक शर्मा की 150 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार और फिर उसी एक्शन से 115 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से स्लोवर गेंद फेंकने की काबिलियत से बहुत प्रभावित हुए हैं.

अशोक शर्मा ने आईपीएल 2026 में दमदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए 6 मुकाबलों में 10 विकेट लिए थे. वे महंगे साबित हुए, लेकिन अपनी रफ्तार और स्लोवर गेंदों से बल्लेबाजों को लगातार चकमा देने का काम किया था.

राजस्थान से आने वाला यह गेंदबाज सबसे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के समय चर्चा में आया था. उन्होंने 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में सबसे ज्यादा (22) विकेट लिए थे. उसके बाद उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी दमदार प्रदर्शन किया और राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. उन्होंने 7 मैचों में 13 विकेट चटकाए थे.

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