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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND A vs SL A Final: प्लेयर ऑफ द मैच बनते ही वैभव सूर्यवंशी का बड़ा बयान, आलोचना करने वालों को खूब धोया

IND A vs SL A Final: प्लेयर ऑफ द मैच बनते ही वैभव सूर्यवंशी का बड़ा बयान, आलोचना करने वालों को खूब धोया

IND A vs SL A Final: श्रीलंका ए को हराने के बाद प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि उन्होंने पहले 10 ओवरों का फायदा उठाने का प्लान बनाया था.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Amisha Pathak |  Updated at : 22 Jun 2026 09:58 AM (IST)
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श्रीलंका ए को हराने के बाद प्लेयर ऑफ द मैच बन चुके वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि उन्होंने पहले 10 ओवरों का फायदा उठाने का प्लान बनाया था, जो पूरी तरह सफल रहा. इसके बाद उन्होंने कुछ निंदा करने वालों को भी स्पष्ट जवाब दिया.

अपने अफलातून बल्लेबाजी से श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई- सीरीज के फाइनल में विस्फोटक पारी खेलकर महज 29 गेंदों पर 94 रन बनाने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. सिर्फ 11 गेंदों पर लिस्ट ए इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले इस बाएं हाथ के बल्लेबाज  ने मैच के बाद अपनी रणनीति का खुलासा किया और उन आलोचकों को हंसते हुए जवाब दिया जो उनकी 50 ओवर फॉर्मेट की काबिलियत पर शक कर रहे थे.

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मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान जब वैभव से पूछा गया कि क्या सीनियर टीम के आयरलैंड के दौरे पर चयन के बाद उन पर प्रदर्शन का अतिरिक्त दबाव था, तब उन्होंने इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, ‘मुझ पर कोई दबाव नहीं था. मैं बस उन योजनाओं को मैदान पर लागू करने की कोशिश कर रहा था, जो पिछले कुछ मैचों में काम नहीं कर रही थीं. मैंने इसके लिए अपने कोच से बात की थी और नेट प्रैक्टिस में इस पर काफी काम किया था. आज मैदान पर वो रणनीति पूरी तरह सफल रही और परिणाम सबके सामने आ गया.’

बातचीत के दौरान आगे वैभव ने अपनी पारी की शुरुआत को लेकर कहा कि, ‘ मैंने बहुत ज्यादा नहीं सोचा था. मैं बस शुरुआत के पहले 10 ओवरों का पूरा फायदा उठाना चाहता था और जो सोचकर आया था, उसे डिलीवर करना था.’

वैभव सूर्यवंशी हमेशा अपने धुआंधार बल्लेबाजी के कारण चर्चा में रहते हैं, और इसी वजह से उन्हें छोटे फॉर्मेट का खिलाड़ी भी माना जाता है. इस पर जब उनसे पूछा गया कि वह अक्सर टी20 फॉर्मेट में खेलते हैं, ऐसे में वनडे में खेलकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है. तब उन्होंने इस पर हंसते हुए जवाब दिया, ‘इस सीरीज से मैंने बहुत कुछ सीखा है. लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने 50 ओवर के बहुत सारे मैच खेले हैं, शायद लोगों को इस बात का पता नहीं है. अलग-अलग देशों की परिस्थितियां और पिचें अलग होती हैं, वहां खेलना थोड़ा अलग होता है, लेकिन इस सीरीज में बहुत मजा आया और यह एक बेहतरीन सीरीज रही.’

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Published at : 22 Jun 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
Ireland SRI LANKA IND VS SL Vaibhav Suryavanshi
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