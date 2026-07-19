फीफा वर्ल्ड कप में आज हुए फ्रांस बनाम इंग्लैंड मुकाबले में इतिहास रचा गया, इस मुकाबले में कुल 10 गोल लगे। इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया. इंग्लैंड के लिए डेक्लान राइस ने तीसरे मिनट में ही गोल दाग दिया था, इसके बाद जल्द ही फ्रांस ने भी एक मौका बनाया लेकिन उसे गोल में नहीं बदल सके. पहले हाफ में इंग्लैंड ने 4 गोल मार दिए थे, जबकि फ्रांस का खाता भी नहीं खुला था। फ्रांस के लिए पहला गोल किलियन एम्बाप्पे ने दूसरे हाफ की शुरुआत में मारा था.

इंग्लैंड के डेक्लान राइस द्वारा मारा गया पहला गोल शानदार था, तीसरे मिनट उन्होंने डी के बाहर से एक जानदार किक मारी जो सीधा गोलपोस्ट पर गया. इसके बाद 18वें मिनट में एजरी कोन्सा ने इंग्लैंड को 2-0 से बढ़त दिलाई. 37वें और 45+1 मिनट में बुकायो कासा ने गोल मारकर पहले हाफ में इंग्लैंड को 4-0 की बढ़त दिलाई.

दूसरे हाफ 48वें मिनट में किलियन एम्बाप्पे ने शानदार गोल मारा, फिर ब्रैडली बार्कोला ने 54वें मिनट मिनट में फ्रांस के लिए दूसरा गोल मारा. 66वें मिनट में एम्बाप्पे ने एक और गोल मारकर स्कोर 3-4 कर दिया, इस समय लगा था कि फ्रांस वापसी कर सकती है और जीत भी सकती है.

यह भी पढ़ें- 'मेसी को रोकना नामुमकिन...', वर्ल्ड कप फाइनल से पहले दिग्गज की सबसे बड़ी भविष्यवाणी

87वें मिनट में इंग्लैंड को पेनल्टी मिली, जिस पर बुकायो साका ने अपना तीसरा और मैच में इंग्लैंड के लिए पांचवां गोल दागा. 90+6 मिनट में ओस्माने डेम्बेले ने फ्रांस के लिए चौथा गोल मारा. इसके 2 मिनट बाद जूड बेलिंघम ने अपना पहला गोल मारा. ये इस मुकाबले का 10वां गोल था. इंग्लैंड ने तीसरे स्थान एक लिए हुए इस मुकाबले में फ्रांस को 6-4 से हरा दिया। ये मैच ऐतिहासिक बन गया.

10 गोल के साथ बना इतिहास

ये फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए हुआ सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाला मैच बन गया. 1982 के बाद ये फीफा विश्व कप का ऐसा मैच है, जिसमे सबसे ज्यादा गोल हुए.

यह भी पढ़ें- वर्ल्ड कप के चैंपियन को मिलेगी बंपर प्राइज मनी, रकम जान आपके उड़ जाएंगे होश