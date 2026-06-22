भारत की ODI टीम से बाहर हुए ये 4 खिलाड़ी, एक ने 24 घंटे पहले जड़ा था शतक

BCCI ने 21 जून 2026 को इंग्लैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वॉड की घोषणा की. अफगानिस्तान के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में 3-0 की जीत के बाद भारतीय टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है. भारत को इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलनी है, जिसके बाद इंग्लैंड दौरे पर पांच टी20 और तीन वनडे मुकाबले खेले जाएंगे. शुभमन गिल की अगुआई वाली टीम में विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी हुई है, लेकिन अफगानिस्तान सीरीज का हिस्सा रहे चार खिलाड़ियों को इस बार टीम से बाहर रखा गया है. आइए जानते हैं किन खिलाड़ियों को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए नहीं चुना गया.

सबसे ज्यादा चर्चा यशस्वी जायसवाल के बाहर होने की है. युवा बल्लेबाज ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में सिर्फ 86 गेंदों में 110 रन की शानदार पारी खेली थी और भारत की क्लीन स्वीप में अहम भूमिका निभाई थी. इसके बावजूद उन्हें इंग्लैंड दौरे की वनडे टीम में मौका नहीं मिला. माना जा रहा है कि विराट कोहली की वापसी के चलते टीम संयोजन में बदलाव हुआ और जायसवाल को अपनी जगह गंवानी पड़ी.

हर्ष दुबे

हर्ष दुबे ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था. तीसरे मुकाबले में उन्होंने राशिद खान का विकेट लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना खाता खोला था. हालांकि इंग्लैंड की परिस्थितियों को देखते हुए टीम मैनेजमेंट ने स्पिन विभाग में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को प्राथमिकता दी. इसी वजह से हर्ष दुबे को टीम में जगह नहीं मिल सकी.

प्रिंस यादव

युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव भी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें इस सीरीज के लिए नहीं चुना गया. प्रिंस ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू सीरीज में प्रभावित किया था और तीसरे वनडे में अजमतुल्लाह उमरजई का अहम विकेट भी हासिल किया था. लेकिन इंग्लैंड दौरे के लिए अनुभवी और स्थापित गेंदबाजों को तरजीह दी गई, जिसके कारण उन्हें बाहर बैठना पड़ा.

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मोहम्मद सिराज

तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का नाम भी वनडे टीम में नहीं है. सिराज अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज का हिस्सा भी नहीं थे. चयनकर्ताओं ने इंग्लैंड की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और गुरनूर बरार जैसे गेंदबाजों पर भरोसा जताया है. इसी वजह से सिराज को इस बार वनडे स्क्वॉड में जगह नहीं मिल पाई.

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