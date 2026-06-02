वैभव सूर्यवंशी के परिवार में कौन क्या करता है ? एक क्लिक में जानिए

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में धूम मचा दिया. अपनी तेज रफ्तार बल्लेबाजी से उन्होंने अपने फैंस का दिल जीत लिया. वो इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे और ऑरेंज कैप अपने नाम किया. अब वैभव के फैन्स यह भी जानना चाहते हैं कि वैभव के परिवार में कौन-कौन हैं और वो क्या करते हैं. आज हम आपको इस स्टोरी में उनके परिवार के बारे में बताने जा रहे हैं.

वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड के रहने वाले हैं. उन्होंने सिर्फ 15 साल में क्रिकेट वर्ल्ड में अपनी नई पहचान बना ली है, खासतौर से आईपीएल 2026 में वैभव ने तो धूम ही मचा दिया. वैभव सूर्यवंशी की इस शानदार सफलता के बाद से उनके परिवार को एक के बाद एक खुशखबरी मिल रही है. खबर के अनुसार, हाल ही में वैभव के नाना अभय सिंह को नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाने से परिवार की प्रतिष्ठा और बढ़ गई है.

इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 102वीं रैंक हासिल करने वाले उनके मामा अभिषेक चौहान आईपीएस बने हैं. वैभव और उनके परिवार के अन्य सदस्यों की सफलता से परिवार की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है. गांव से शहर तक हर जगह सूर्यवंशी परिवार की चर्चा हो रही है. यही नहीं, परिवार की सदस्य कृति प्रिया ने ताजपुर नगर परिषद की सशक्त स्थायी समिति के चुनाव में निर्विरोध जीत दर्ज की. कृति प्रिया, वैभव के चाचा राजीव सूर्यवंशी की पत्नी हैं.

वैभव की सफलता में उनके माता, पिता के साथ ही साथ उनके नाना, चाचा और चाची का अहम योगदान रहा है. परिवार ने हमेशा वैभव को आगे बढ़ने और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया. परिवार का स्थानीय प्रशासन और राजनीति में भी प्रभाव बढ़ रहा है. संस्कार, अनुशासन और कड़ी मेहनत ने वैभव को इस मुकाम तक पहुंचाने में महत्तवपूर्ण भूमिका निभाई.