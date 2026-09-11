ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सवैभव सूर्यवंशी का भविष्य में कप्तान बनना तय! जानें क्यों तेज हुई चर्चा

वैभव सूर्यवंशी का भविष्य में कप्तान बनना तय! जानें क्यों तेज हुई चर्चा

वैभव सूर्यवंशी के भविष्य में कप्तान बनने की चर्चा तेज है. ईशान किशन ने उन्हें ‘फ्यूचर कैप्टन’ कहा है. 2026 दलीप ट्रॉफी में सूर्यवंशी ने ईस्ट जोन के लिए उपकप्तान का किरदार अदा किया था.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 11 Sep 2026 06:33 PM (IST)
Preferred Sources

वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र में ही क्रिकेट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है. अब उनकी बल्लेबाजी के साथ-साथ कप्तानी की काबिलियत की भी चर्चा होने लगी है.  बीसीसीआई डोमेस्टिक के एक वीडियो में ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन उन्हें फ्यूचर कैप्टन कहते नजर आ रहे हैं. ईशान की यह बात सामने आने के बाद वैभव के भविष्य में कप्तानी संभालने को लेकर चर्चा और तेज हो गई है.

दलीप ट्रॉफी 2026 में वैभव सूर्यवंशी को ईस्ट जोन का उपकप्तान बनाया गया था. टीम की कमान ईशान किशन के हाथों में थी. लेकिन, सेमीफाइनल मुकाबले में ईशान के चोटिल होने के बाद वैभव को बीच मैच में टीम की कप्तानी संभालने का मौका मिला. महज 15 साल की उम्र में सीनियर घरेलू क्रिकेट में कप्तानी की जिम्मेदारी मिलना उनके लिए बड़ी उपलब्धि रही.

यह भी पढ़े: दिल्ली में टीम इंडिया से छिना ड्रेसिंग रूम, अफगानिस्तान टी20 सीरीज में बड़ा बदलाव

मैदान पर दिखी कप्तानी की काबिलियत 

वैभव ने सिर्फ कप्तानी की जिम्मेदारी ही नहीं संभाली, बल्कि मैदान पर अपनी क्रिकेट समझ भी दिखाई. दलीप ट्रॉफी के फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ उन्होंने ईशान किशन को डीआरएस लेने की सलाह दी. ईशान ने उनकी बात मानी और रिव्यू के बाद रिकी भुई को आउट दिया गया. इस फैसले के बाद वैभव की समझ और फैसला लेने की क्षमता की तारीफ हुई.

ईशान किशन ने बताया फ्यूचर कैप्टन

इसी बीच बीसीसीआई डोमेस्टिक के वीडियो में ईशान किशन का वैभव को “फ्यूचर कैप्टन” कहना सबसे ज्यादा चर्चा में है. ईशान खुद वैभव के कप्तान रह चुके हैं और उनके साथ मैदान पर काफी समय बिताया है. ऐसे में उनका यह कहना युवा खिलाड़ी की कप्तानी के काबिलियत में भरोसा दिखाता है.

अभी लंबा सफर तय करना बाकी

इसका मतलब यह नहीं है कि वैभव की किसी टीम की भविष्य की कप्तानी अभी तय हो चुकी है. वह अभी अपने करियर के शुरुआती दौर में हैं और उन्हें आगे लगातार प्रदर्शन के साथ खुद को साबित करना होगा. लेकिन कम उम्र में उपकप्तानी, कप्तानी का अनुभव और मैदान पर लिए गए फैसले यह जरूर बताते हैं कि वैभव में भविष्य के लीडर की झलक दिखाई दे रही है.

यह भी पढ़े:इंग्लैंड गए एकनाथ शिंदे ने विराट कोहली से की मुलाकात, जानें क्या हुई बात

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 11 Sep 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
Vaibhav Sooryavanshi Future Captain
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
टीम इंडिया में निकली नई नौकरी, आप भी कर सकते हैं अप्लाई; जानिए क्वालिफिकेशन
टीम इंडिया में निकली नई नौकरी, आप भी कर सकते हैं अप्लाई; जानिए क्वालिफिकेशन
स्पोर्ट्स
इंग्लैंड गए एकनाथ शिंदे ने विराट कोहली से की मुलाकात, जानें क्या हुई बात
इंग्लैंड गए एकनाथ शिंदे ने विराट कोहली से की मुलाकात, जानें क्या हुई बात
स्पोर्ट्स
'भारतीय क्रिकेटर गन्ना नहीं कि निचोड़ लें...', क्यों भड़के सुनील गावस्कर, ICC को दी सलाह
'भारतीय क्रिकेटर गन्ना नहीं कि निचोड़ लें...', क्यों भड़के सुनील गावस्कर, ICC को दी सलाह
स्पोर्ट्स
दिल्ली में टीम इंडिया से छिना ड्रेसिंग रूम, अफगानिस्तान टी20 सीरीज में बड़ा बदलाव
दिल्ली में टीम इंडिया से छिना ड्रेसिंग रूम, अफगानिस्तान टी20 सीरीज में बड़ा बदलाव
Advertisement

वीडियोज

BRICS Summit 2026: PM Modi और Putin की बैठक खत्म क्या क्या फैसला हुआ ? | India Russia Relations
Bhuvan Bam Interview: The Revolutionaries, BB Ki Vines और NBA पर खुलकर बोले Bhuvan, Pratibha, Gurfateh
BRICS Summit 2026: PM Modi-Putin को साथ देखते ही बढ़ी Trump की टेंशन ? | India Russia
Bigg Boss 20 Episode 4 Review: Mary Kom का Comment और Yung DSA की Captaincy चर्चा में
Shah Rukh Khan के पहले Playback Singer थे Palash Sen, स्कूल से जुड़ा है खास किस्सा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
बिहार
...तो नीतीश कुमार के नाम पर JDU? पार्टी ने साफ किया स्टैंड
...तो नीतीश कुमार के नाम पर JDU? पार्टी ने साफ किया स्टैंड
क्रिकेट
'भारतीय क्रिकेटर गन्ना नहीं कि निचोड़ लें...', क्यों भड़के सुनील गावस्कर, ICC को दी सलाह
'भारतीय क्रिकेटर गन्ना नहीं कि निचोड़ लें...', क्यों भड़के सुनील गावस्कर, ICC को दी सलाह
बॉलीवुड
OTT से लेकर थियेटर तक, इस हफ्ते दमदार फिल्में हुईं रिलीज, ये 5 हैं मस्ट वॉच
OTT से लेकर थियेटर तक, इस हफ्ते दमदार फिल्में हुईं रिलीज, ये 5 हैं मस्ट वॉच
इंडिया
सत्तू-मखाना...कश्मीरी जायके से गलौटी कबाब तक, देखें BRICS का शाही मेन्यू
सत्तू-मखाना...कश्मीरी जायके से गलौटी कबाब तक, देखें BRICS का शाही मेन्यू
विश्व
बाब-अल-मंदेब पर हूती का कब्जा, यूरोप की सप्लाई होगी बंद, सऊदी ने भी बरसाए बम
बाब-अल-मंदेब पर हूती का कब्जा, यूरोप की सप्लाई होगी बंद, सऊदी ने भी बरसाए बम
शिक्षा
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी, 12 सितंबर से रिपोर्टिंग
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी, 12 सितंबर से रिपोर्टिंग
ट्रेंडिंग
बंदे ने चलाई 6 टायर वाली मोटरसाइकिल, यूजर्स बोले- सलाम है भाई
बंदे ने चलाई 6 टायर वाली मोटरसाइकिल, यूजर्स बोले- सलाम है भाई
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget