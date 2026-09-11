दिल्ली में टीम इंडिया से छिना ड्रेसिंग रूम, अफगानिस्तान टी20 सीरीज में बड़ा बदलाव
Indian Team Dressing Room: अफगानिस्तान टी20 सीरीज में भारतीय टीम अपना ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल नहीं करेगी. इसमें बड़ा बदलाव हुआ है. तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है.
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 13 सितंबर से होगी. सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे. इससे पहले सामने आया अपडेट चौंकाने वाला है. दरअसल, सीरीज के लिए टीम इंडिया से उनका ड्रेसिंग रूम छिन गया है. भारतीय टीम दूसरा ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल करेगी.
मैच भले ही भारत में खेले जाएंगे, लेकिन सीरीज की मेजबानी अफगानिस्तान के पास है. इसके चलते दिल्ली में टीम इंडिया मेहमान टीम के रूप में, जबकि अफगानिस्तान मेजबान टीम के रूप में उतरेगी. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, होम और अवे प्रोटोकॉल के चलते अफगान टीम घरेलू टीम के ड्रेसिंग रूम को उपयोग में लेगी, जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर रमन लांबा के नाम पर है. भारतीय टीम मेहमान टीम के ड्रेसिंग रूम में रहेगी, जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रकाश भंडारी के नाम पर है.
ड्रेसिंग रूम में होने वाले बदलाव को लेकर दिल्ली एंड ड्रिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने बताया कि यह अनोखा नजारा होगा कि भारतीय खिलाड़ी प्रकाश भंडारी के नाम पर नामित मेहमान टीम के ड्रेसिंग रूम से बाहर आएंगे.
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इससे पहले भी भारत में मेजबानी कर चुका है अफगानिस्तान
यह कोई पहला मौका नहीं होगा कि जब अफगानिस्तान टीम भारत के किसी मैदान पर घरेलू टीम के रूप में खेलेगी, बल्कि इससे पहले टीम ने भारत के ग्रेटर नोएडा, देहरादून और लखनऊ में अपने मैच खेले हैं. हालांकि यह पहली बार होगा कि जब भारत की सरजमीं पर अफगानिस्तान, टीम इंडिया की मेजबानी करेगी. भारत और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच में बड़े ही अच्छे रिश्ते हैं. भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अक्सर अफगानिस्तान की मदद की है.
टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर.
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