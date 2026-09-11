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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंग्लैंड गए एकनाथ शिंदे ने विराट कोहली से की मुलाकात, जानें क्या हुई बात

इंग्लैंड गए एकनाथ शिंदे ने विराट कोहली से की मुलाकात, जानें क्या हुई बात

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ब्रिटेन में विराट कोहली से मुलाकात की. उन्होंने बताया कि क्रिकेटर को जब पता चला कि मैं यहां हूं तो वह मुझसे मिलने आए. जानें दोनों के बीच क्या बातचीत हुई.

Written By : शिवम |  Updated at : 11 Sep 2026 06:18 PM (IST)
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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अभी लंदन में हैं, जहां उन्हें कई जनकल्याणकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स से सम्मानित किया जा रहा है. उन्होंने शुक्रवार को विराट कोहली से मुलाकात की, जो इंग्लैंड में रहते हैं. एएनआई से बात करते हुए शिंदे ने बताया कि जब भारतीय क्रिकेटर को पता चला कि मैं यहां आया हुआ हूं, तो वे मुझसे मिलने आए. मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने बड़े भारतीय क्रिकेटर इतने विनम्र हैं."

एकनाथ शिंदे ने बताया कि वह विराट कोहली से पहले भी मिल चुके हैं. उन्होंने कहा, "हम पहले मिल चुके थे, लेकिन आज हमारी जो सीधी बातचीत हुई, उससे मुझे बहुत खुशी हुई. हमने मुझे मिले अवॉर्ड के बारे में भी बात की. मैंने उन्हें महाराष्ट्र की अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया. मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की, और उन्होंने खुद कहा कि हाल के सालों में महाराष्ट्र में जो विकास हुआ है, वह अभूतपूर्व है."

शिंदे ने कहा कि उन्होंने विराट कोहली को उनकी सरकार के भविष्य के प्लान और अभी चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा, "एयरपोर्ट के पास 'थर्ड मुंबई' का विकास, अटल सेतु, बालासाहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग, कोस्टल रोड, मेट्रो, और स्कूल व हेल्थकेयर से जुड़ी पहल आदि के बारे में उन्हें बताया. हमने इन सभी मुद्दों पर चर्चा की, और मैंने महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे कामों के बारे में बताया. राज्य अभी GDP, स्टार्टअप, इंफ्रास्ट्रक्चर और FDI के मामले में नंबर वन पर है."

विकास के बारे में सुनकर कोहली बहुत खुश- शिंदे

एकनाथ शिंदे ने आगे कहा, "महाराष्ट्र में हो रहे बदलाव और विकास के बारे में सुनकर विराट कोहली को बहुत खुशी हुई. उन्होंने माना कि इन पहलों का लोगों की जिंदगी पर सकारात्मक असर पड़ेगा. मुझे मिला अवॉर्ड भी इन्हीं विषयों पर आधारित था. इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास, 'लाडली बहना' योजना और 'सरकार आपके द्वार' पहल. हमने इन विषयों पर चर्चा की, और वे बहुत खुश हुए. मुझे भी उनसे मिलकर खुशी हुई. हमने इस बारे में बात की कि नई पीढ़ी को प्रतियोगिताओं में बेहतर करने में कैसे मदद की जाए और उनके टैलेंट को कैसे निखारा जाए. आखिरकार, युवा ही हमारे देश का भविष्य हैं. उन्होंने इस बारे में कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिए, जिनसे निश्चित रूप से महाराष्ट्र और देश दोनों को फायदा होगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 11 Sep 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Eknath Shinde VIRAT KOHLI
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